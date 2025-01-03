Hamas'tan Fetih'e Gazze Yönetimi İçin Olumlu Yanıt Çağrısı

Hamas, Fetih Hareketi'ne Olumlu Yanıt Çağrısı Yaptı

Hamas, Fetih Hareketi'ne, Gazze Şeridi'nin yönetimi için bir "içtimai destek komitesi" oluşturulması önerisine olumlu yanıt verme çağrısında bulundu.

Açıklamada Vurgulananlar

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, "Fetih Hareketi'ndeki kardeşler ve Filistin yönetiminin, Filistin siyasi sistemi çerçevesinde bir içtimai destek komitesinin oluşturulması çabalarına yanıt vereceğini umuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, Mısır'ın gösterdiği çabalara ve ulusal konsensüs veya teknokratlardan oluşan bir hükümet kurma çabalarının Hamas tarafından olumlu bir şekilde yanıtlandığı hatırlatılarak, Hamas’ın ulusal çapta varılan tüm anlaşmaları uygulamaya hazır olduğu vurgulandı.

Görüşmeler ve Geçmiş Adımlar

5 Aralık’ta Hamas, Gazze Şeridi'nin yönetimi için “içtimai destek komitesinin” oluşturulması yönündeki Mısır'ın önerisini kabul ettiklerini duyurmuştu. Bu durum, Filistin halkının ve kurumlarının yeniden birleştirilmesi ve siyasi sistemin yeniden tesis edilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.