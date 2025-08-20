Hamas’tan 'Gazze için Küresel Grev' Çağrısı

Hamas'ın çağrısı ve eylem planı

Hamas Hareketi, İslam dünyasına ve dünyadaki tüm özgür insanlara "Gazze için küresel grev" çağrısında bulundu.

Hareketin açıklamasında, "Arap ve İslam ümmeti ile dünyanın özgür insanlarını, Gazze’ye destek için yarın gerçekleştirilecek küresel greve güçlü şekilde katılmaya davet ediyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, grevin Gazze'de 22 aydır devam eden İsrail saldırılarına karşı dayanışma amacı taşıdığı ve eylemin "Küresel Öfke Günü" başlığı altında organize edileceği kaydedildi.

Hamas, grevin dışında ayrıca cuma, cumartesi ve pazar günleri (22-24 Ağustos) dünya genelindeki şehirlerde ve başkentlerde kitlesel yürüyüş ve gösterilerin sürdürülmesini talep etti.

Açıklamada, "ABD, İsrail ve Tel Aviv’i destekleyen ülkelerin büyükelçilikleri önünde gösteri ve oturma eylemleri artırılmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Hamas ayrıca, İsrail ordusunun Gazze kentini yeniden işgal ederek bir milyondan fazla Filistinliyi zorla göç ettirmeyi planladığını ve bunun "soykırım savaşının yeni bir aşaması" olduğunu kaydetti.

Hareket, uluslararası topluma "katliamların durdurulması, ablukaya ve sistematik aç bırakmaya son verilmesi için acil harekete geçme" çağrısı yaptı.