Hamas'tan Mescid-i Aksa Çağrısı: Arap ve İslam Alemine 'Sahip Çıkın'

Hamas'tan Arap ve İslam Alemine Mescid-i Aksa Çağrısı

Harun Nasreddin'den sert uyarılar

Hamas, İsrail güçlerinin ve yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik artan baskınlarına karşı Arap ve İslam dünyasını harekete geçmeye çağırdı.

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Harun Nasreddin, yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınların ciddi derecede arttığına işaret ederek, bu girişimlerin Kudüs ve kutsal mekanlara yönelik tehlikeli bir saldırı olduğuna dikkat çekti.

"İşgalci İsrail'in Aksa'ya baskınlarını artırma yönündeki çağrıları, işgalin dini savaşının bir parçasıdır ve Aksa'nın konumunu hedef almaktadır."

Nasreddin, bu girişimlerin İslam dünyasının kutsallarına yönelik açık bir ihlal ve milyonlarca Müslümanın duygularına meydan okuma olduğunu vurguladı.

"Arap ve İslam ülkelerine, ilk kıblemiz ve üçüncü haremimiz olan Mescid-i Aksa'ya sahip çıkma sorumluluğunu üstlenmeleri ve Kudüs halkının direnişini her yolla desteklemeleri çağrısında bulunuyoruz."

İsrail'in Mescid-i Aksa'da yeni bir fiili durum yaratma çabalarının asla başarılı olamayacağını vurgulayan Nasreddin, bu saldırıların Kudüs'te mevcut durumu tehdit ettiğini ve çok ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Nasreddin ayrıca, Kudüs, Batı Şeria ve 1948 işgali altındaki bölgelerdeki Filistinlilere yönelik olarak "Mescid-i Aksa'yı sürekli ibadet, itikâf ve nöbetle koruma" çağrısında bulundu.