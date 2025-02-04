Hamas'tan Teyasir Operasyonu Açıklaması: 'Suçların Cezasız Kalmayacağına Dikkat Çekildi'

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirilen ve 8 İsrail askerinin yaralandığı askeri kontrol noktası saldırısını, "İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçların bir karşılığı" olarak nitelendirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Filistinli bir direnişçinin, Tubas kentinin doğusundaki Teyasir askeri kontrol noktasını hedef alan kahramanca ve nitelikli saldırı operasyonunu tebrik ediyoruz" Açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarına vurgu yapılarak, "İşgalcilerin suçlarının ve işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırılarının cezasız kalmayacağını vurguluyoruz" denildi. Hamas, İsrail'in Filistin halkının iradesini kırmaya yönelik tüm "vahşi projelerini" bertaraf edeceklerini dile getirerek, "Bu operasyon, Batı Şeria'daki devrimci gençliğimizin ve kahraman direnişimizin direniş yolunda ilerleme ve faşist Siyonist saldırganlığa karşı koyma kararlılığını teyit ediyor" Ayrıca, Filistinli gençlerin direnişi takdir edilerek halka, "İsrail ordusuna ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere karşı direniş" çağrısı yapıldı. Bu saldırı, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusunda yer alan Ürdün Vadisi'ndeki Teyasir askeri kontrol noktasına düzenlendi; saldırıda 2'si ağır olmak üzere 8 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi. Saldırganın ise olay yerinde öldürüldüğü aktarıldı. Gazze'de ateşkese varılmasının ardından, 21 Ocak'ta Batı Şeria'nın kuzeyine saldırı başlatan İsrail ordusu, Cenin, Tulkerim ve Tubas'a yönelik saldırılarını sürdürmekte.