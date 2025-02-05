Hamas, Trump'ın Gazze Açıklamasını Reddetti

Hamas, Trump'ın Gazze ile İlgili İfadelerine Cevap Verdi

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçenekleri olmadığına dair yaptığı açıklamayı red etti. Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump'ın ifadelerine şiddetle karşı çıktı.

Kaos ve Gerginlik Uyarısı

Ebu Zuhri, Trump'ın "Gazze Şeridi halkının gitmekten başka çaresi yok" şeklindeki sözlerini reddetti ve bunu bölgede kaos ve gerginlik yaratma teşviği olarak değerlendirdi. Gazze Şeridi sakinlerinin bu tür planların hayata geçirilmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Ebu Zuhri, yapılması gerekenin Filistin halkını topraklarından sürmek değil, işgal ve saldırıların sona erdirilmesi olduğunu ifade etti.

Trump'ın Gazze İle İlgili Değerlendirmeleri

Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninin ardından gazetecilere, Gazze'nin tamamen bir yıkım alanı olduğunu ve bölgede yaşanılabilir bir ortam kalmadığını belirtti. "Eğer doğru toprak parçasını bulabilirsek ve onlara gerçekten güzel yerler inşa edebilirsek, bence bu Gazze'ye geri dönmekten çok daha iyi olur" dedi.

Trump, Gazze'deki Filistinlilerin yaşam koşullarının son derece zor olduğunu, dolayısıyla Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelerde yeni yaşam alanları yaratılması gerektiğini savundu. Ayrıca, Gazze'deki durumun yaşanabilir olmadığını tekrarladı ve bu insanların gidecek başka alternatifleri olmadığı için orada bulunduklarını ileri sürdü.

Gelecek Üzerine Söylemler

Trump, "Gazze'ye geri dönmek zorundalar" diyerek, alternatifleri olmadığını belirtti ve devamında "Eğer bir fırsatları olsaydı, şu anda başka alternatifleri yok. Ne yapacaklar ki?" ifadelerini kullandı.