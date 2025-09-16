Hamas: Trump’ın İsrailli Esir Açıklamaları Gazze’deki Etnik Temizliği Görmezden Geliyor

Hamas’tan Trump’a sert tepki

Hamas, ABD Başbakanı Donald Trump tarafından yapılan ve örgütü İsrailli esirleri "canlı kalkan olarak kullandığı" yönündeki açıklamaya sert tepki gösterdi.

Açıklamada, Trump'ın Truth Social hesabından paylaştığı mesajın, "Trump, İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik saldırıları ve esirlerin durumuyla ilgili paylaşımıyla Siyonist propagandanın tarafgirliğini yapıyor ve Gazze'de çoğu kadın ve çocuk 65 bin kişinin ölmesi ve etnik temizlik suçunu göz ardı eden bir çifte standart uyguluyor." ifadeleriyle eleştirildiği belirtildi.

Hamas açıklamasında ayrıca, "ABD yönetimi, savaş suçlusu Binyamin Netanyahu'nun, İsrailli esirleri kurtaracak bir anlaşmaya varılması için tüm fırsatları yok etmeye çalıştığını biliyor" denildi. Açıklamada, bunun son örneğinin Katar'a yönelik saldırı ve Hamas'ın müzakere heyetine yönelik bir suikast girişimi olduğu öne sürüldü; bu iddialar orijinal ifadeyle "Trump'ın son teklifini" görüştükleri sırada gerçekleştiği kaydedildi.

Hamas, Gazze'deki İsrailli esirlerin kaderinin "terörist Netanyahu hükümeti" tarafından belirlendiğini, Gazze kentinin maruz kaldığı sistematik yıkım ve "faşist soykırımın" esirlerin hayatını da tehdit ettiğini vurguladı.

Açıklamada, Netanyahu'nun esirlerin hayatından sorumlu olduğu, ABD yönetiminin ise iki yıldır dünyanın gözü önünde cereyan eden savaş suçlarını örtbas etmek için verdiği destekle Gazze'deki soykırımın tırmanmasından sorumlu olduğunun altı çizildi.

Trump ise Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Hamas'ın esirleri İsrail'in kara saldırılarına karşı insani kalkan olarak kullanmak üzere "yer üstündeki yerlere taşıdığına" dair bir haber gördüğünü iddia etmişti. Trump, "Hamas'ın, esirleri insani kalkan olarak kullanırsa başına gelecekleri anlamasını umuyorum. Bu nadir görülen bir insanlık suçudur." ifadelerini kullandı.