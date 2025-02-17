Hamas ve Filistinli Kurumlar, Ofer Hapishanesi'ndeki Tutukluların Hayatından İsrail'i Sorumlu Tutuyor

Filistinli Kurumlar, Ofer Hapishanesi'nde Yaşanan Durumu Kınadı

Filistinli esir ve tutukluların haklarını savunan kurumlar ile Hamas, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinin batısındaki Ofer Hapishanesi’ndeki Filistinli tutukluların hayatından sorumlu olduğunu belirtti.

Filistin yönetimine bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti, bu konuyla ilgili ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, Ofer Hapishanesi'nde bulunan binlerce Filistinli tutuklunun akıbetinden İsrail'in tamamen sorumlu olduğu ifade edildi.

İhlaller ve Acil Müdahale Çağrısı

Ayrıca, İsrail Cezaevi İdaresi tarafından tutuklulara yönelik uygulanan “sistematik öldürme politikası”na dikkat çekildi. Mısır ve Katar’a ateşkes görüşmelerine acilen müdahil olmaları için çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, İsrail'in hapishanelerde işkence, tıbbi ihmal ve aç bırakma gibi ağır insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiği vurgulandı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, bu “sistematik” suçlara karşı sorumluluk üstlenmeye davet edildi.

Baskı Politikalarına Dikkat Çekildi

Filistinli kurumlar, baskı ve baskınların, İsrail’in “sistematik bir politikası” olduğunu ifade ederek, bu tür uygulamaların Gazze'ye karşı başlatılan saldırılar sonrasında arttığını belirtti.

Hamas ise, Ofer Hapishanesi'nde gerçekleştirilen baskınları kınayarak, bu eylemleri “işgalin faşist doğasını yansıtan suç” olarak nitelendirdi. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi gibi insan hakları kuruluşlarına, Filistinli tutukluların korunması için acil harekete geçmeleri çağrısında bulunuldu.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Cezaevi idaresine bağlı özel güçler, Ofer Hapishanesi'ndeki bir bölüme baskın düzenleyerek, esirleri darbetti ve gaz kullandı,” ifadelerine yer verildi.

Filistinli insan hakları kuruluşlarına göre, İsrail hapishanelerinde 10 binden fazla Filistinli tutuklu bulunmaktadır.