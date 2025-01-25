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Hamas ve İsrail Arasındaki Esir Takasının 2. Turunda 200 Filistinli Özgürlüğe Kavuştu

Hamas ve İsrail arasında yapılan esir takasının 2. turunda 200 Filistinli esir serbest bırakıldı. Ramallah ve Gazze'de coşkulu karşılamalar gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 17:52
Hamas ve İsrail Arasındaki Esir Takasının 2. Turunda 200 Filistinli Özgürlüğe Kavuştu

Hamas ve İsrail Arasında Esir Takası Başarıyla Tamamlandı

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının 2. turunda toplam 200 Filistinli esir özgürlüğüne kavuştu. Katar Dışişleri Bakanlığı, esir takasının başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Esirlerin Serbest Bırakılması

İsrail Hapishane İdaresi, Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan 4 İsrailli kadın askere karşılık olarak, toplam 200 Filistinli esirin serbest bırakıldığını bildirdi. Bu esirlerden 114’ü Batı Şeria’nın Ramallah şehrinden, 16’sı ise Gazze Şeridi’nden serbest bırakıldı. Ayrıca, 70 esir Mısır’a geçirildi.

Ramallah'ta Coşku Dolu Karşılama

Filistinli 114 esirin taşıyan Kızılhaç konvoyu, Ramallah’ta binlerce Filistinli tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Havai fişekler ve tekbirlerle karşılanan esirler, kalabalık nedeniyle alana ulaşmakta zorluk yaşadı. Otobüslerden inen esirler, soydaşlarının omuzlarında taşındı.

Gazze'ye Ulaşan Esirler

İsrail’in güneyindeki Ketziot Hapishanesi’nden serbest bırakılan 86 Filistinli esirin 16’sı, Kerem Ebu Salim Kapısı’ndan Gazze’ye ulaştı. Sağlık kontrolü için Han Yunus kentindeki Avrupa Gazze Hastanesi’ne nakledildikleri bildirildi.

Mısır'a Geçen Filistinli Esirler

Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 70 Filistinli esirin, Kerem Ebu Salim Kapısı’ndan geçerek Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı’na getirildiği açıklanmıştır.

Esir Takasının Önceki Aşaması

Öte yandan, esir takasının 1. turunda, 19 Ocak’ta 90 Filistinli ve 3 İsrailli esir serbest bırakılmıştı. Bu süreçte, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından teslim edilen 3 İsrailli kadın esir, Kızılhaç ekibine verilmişti.

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