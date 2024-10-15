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Hamas Yetkilisi: Uluslararası Toplum Gazze İçin Gerçek Sınavla Karşı Karşıya

Hamas'tan Usame el-Hamdan, uluslararası toplumun Gazze'deki krize yönelik tutumunu eleştirdi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 01:40
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 01:40
Hamas Yetkilisi: Uluslararası Toplum Gazze İçin Gerçek Sınavla Karşı Karşıya

Hamas Yetkilisinden Çarpıcı Açıklama

GAZZE – Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Gazze Şeridi’nde yaşananların uluslararası toplum için gerçek bir sınav olduğunu ifade etti. Hamdan, İsrail ordusunun bölgedeki saldırılarını durdurmak için farklı ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla temas kurduklarını açıkladı.

Filistin Halkına Yönelik Soykırım İddiası

Al Jazeera kanalına konuşan Hamdan, Gazze'deki durumu Filistin halkına yönelik bir soykırımın bir aşaması olarak tanımladı ve uluslararası toplumun bu durumu durdurmak için kararlı bir tutum sergilemesi gerektiğini vurguladı.

BMGK ile Temaslar

Hamdan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri ve bölgedeki Arap ile İslam ülkeleriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. "Bazı ülkelerden BMGK'nın toplantıya çağrılması konusunda olumlu geri dönüşler aldık," dedi.

İsrail'in "Generaller Planı"na Dikkat Çekti

Hamdan, İsrail'deki bazı medyanın bahsettiği "Generaller Planı"na da değinerek, bu planın halkın duygularını istismar etmek ve askeri liderleri memnun etmek için hayata geçirildiğini belirtti. Bu planın, Gazze’nin kuzeyinden insanların zorla tahliye edilmesi amacını taşıdığını söyledi.

Gazze'deki İnsani Kriz

İsrail'in Gazze'nin kuzeyini boşaltmak için temel ihtiyaç maddelerinin girişini engellediğini söyleyen Hamdan, su kuyuları, hastaneler ve yerleşim bölgelerinin bombalandığını ifade etti. Ayrıca, uluslararası hukuka aykırı olan bu saldırıların Gazze'de başarısız bir ordunun başarı hikayesi yaratmayı amaçladığını dile getirdi.

Son olarak, İsrail ordusunun bu plan çerçevesinde, 7 Ekim itibarıyla başlatılan saldırı ve abluka uygulamalarının devam ettiğini belirtti.

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