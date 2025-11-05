Hamsi fiyatı yüzleri güldürdü: Kilosu 60 liraya düştü

İstanbul Beylikdüzü'nde hamsi bolluğu sürüyor; kilosu 60 liraya, 4 kilo 200 liraya düştü. Esnaf ve vatandaş memnun.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 12:52
Hamsi fiyatı yüzleri güldürdü: Kilosu 60 liraya düştü

Hamsi fiyatı yüzleri güldürdü: Kilosu 60 liraya düştü

Mevsim şartlarına bağlı olarak bollaşan hamsinin kilogram fiyatı bu hafta başından itibaren düşmeye devam etti. İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan bir balıkçıda hamsi kilogram fiyatı 60 liradan, 4 kilosu ise 200 liradan satılmaya başlandı.

Fiyatlardaki düşüş esnafı ve vatandaşı memnun etti

İklim koşullarına bağlı olarak artış veya azalış gösteren balık fiyatları, havaların iyi gitmesinin etkisiyle düşmeye devam etti. Geçtiğimiz hafta Beylikdüzü’nde bulunan balıkçılar çarşısında hamsi kilogram fiyatı 89 liraya satılırken, bu hafta 60 liraya kadar geriledi. 4 kilo alana 200 liradan satış sunuldu. Balığın bolluğu hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Balıkçı Kenan Balcı fiyatlar hakkında konuştu: "Hastalıklara paydos. Hastalıkların ilacı hamsi bollaştıkça bollaşıyor. Kilosu 300 lirada 200 liradan satılıyordu şimdi 60 liraya düştü. 4 kilo alana 200 lira liraya veriyoruz. Dolaplarda yeri olanların doldurmasının tam zamanı. Hamsi irileşti lezzetlendi. Karadeniz’in Marmara’nın suyu balık oluştu. Hamsiyi bol bol tüketelim. Halkımızda balığın kıymetini biliyor. Bugün 5 Kasım, Sardalya, Hamsi, İstavrit ucuzladı. Sardalya 300 liraydı 89’a düştü. 4 kilo alana 300 liraya veriyoruz. Hamsi 4 kilo 200 lira. Halkımız dua ediyor, balıkçılarımız dua ediyor. 4 buçuk yaz döneminde çalışmayı özledik. Halkımızla buluştuk. Herkesi bekliyoruz"

Balık almaya gelen bir vatandaş, fiyatları uygun bulduğunu ifade ederek, "Hamsi aldık fırında pişireceğiz. Bu civarda oturuyorum fiyatlar uygun" diye konuştu.

Çetin Altay isimli bir başka vatandaş ise, "Fiyatlar dışarıya göre çok çok uygun. Çocuklarımız için annemiz için en çok zihin için aldık. Hamsi 4 kilo 200 liraya düşmüş. Birkaç gün önce yedik bugünde değişiklik olsun levrek yiyelim dedik" şeklinde konuştu.

Balık almaya gelen İsmail Topçu ise, "Fiyatlar çok uygun her zaman buraya geliyoruz. Balığı çok seviyoruz derler ya denizden babam çıksa yerim diye gerçekten o şekilde" dedi.

MEVSİM ŞARTLARINA BAĞLI OLARAK BOLLAŞAN HAMSİNİN KİLOGRAM FİYATI BU HAFTA BAŞINDAN İTİBAREN...

MEVSİM ŞARTLARINA BAĞLI OLARAK BOLLAŞAN HAMSİNİN KİLOGRAM FİYATI BU HAFTA BAŞINDAN İTİBAREN DÜŞMEYE DEVAM ETTİ.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ’NDE BULUNAN BİR BALIKÇIDA HAMSİ KİLOGRAM FİYATI 60 LİRADAN 4 KİLOSU İSE 200...

İLGİLİ HABERLER

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meryem Gemicioğlu'na Kamera Arkası'ndan Büyük Ödül
2
Adıyaman'da Kafa Kafaya Çarpışma: Polis Memuru Cengiz Askar Hayatını Kaybetti
3
Bafra’da OSB’leri Birleştirecek Kızılırmak Köprüsü Hızla Yükseliyor
4
Selim İmamoğlu’nun Emniyet İfadesi Ortaya Çıktı: TECTUM ve 637.106 Euro İddiası
5
Sülüklü Göl’de Kamış Yangını: Gölbaşı’nda Hızlı Müdahale
6
Ege Üniversitesi'nde 9. Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumu ve 5. Kutup Şenliği başladı
7
Bozyazı'da Sahipsiz Sokak Hayvanları İçin Koordinasyon Toplantısı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş