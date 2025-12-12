DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,15 0,03%
ALTIN
5.889,42 -0,64%
BITCOIN
3.939.895,67 -0,81%

Hamur'da Gençlere 'Hayatın Ritmi Namaz' Sunumu

Hamur İlçe Müftülüğü'nün 'Hayatın Ritmi Namaz' sunumunda, namazın gençlerin manevi denge ve günlük yaşamdaki önemi örneklerle anlatıldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 11:19
Hamur'da Gençlere 'Hayatın Ritmi Namaz' Sunumu

Hamur'da Gençlere 'Hayatın Ritmi Namaz' Sunumu

Program ve İçerik

Hamur İlçe Müftülüğü, gençlere yönelik manevi gelişim çalışmaları kapsamında 'Hayatın Ritmi Namaz' konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Program, Gençlik Koordinatörü Başkanı Osman Ekdi’nin koordinasyonunda, Çok Programlı Anadolu Lisesinde Remzi Sarı tarafından yapıldı.

Sunumda namazın hayatla kurduğu bağ, gençlerin manevi dengeye katkısı ve namazın günlük yaşamdaki yeri çeşitli örneklerle aktarıldı.

Etkinlik, gençlerin manevî farkındalığını artırmayı ve ibadetin günlük hayattaki önemini pekiştirmeyi amaçladı.

HAMUR’DA GENÇLERE "HAYATIN RİTMİ NAMAZ" SUNUMU YAPILDI

HAMUR’DA GENÇLERE "HAYATIN RİTMİ NAMAZ" SUNUMU YAPILDI

İLGİLİ HABERLER

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emsa-Vestel-Sparcon Hibrit Jeneratör Lansmanı Eskişehir’de
2
KTÜ'de Kadın Doğum Profesörü Tutuklandı: Hastadan 150 Bin TL Fazla Ücret İddiası
3
Nevşehir'de Halk Günü'ne Yoğun İlgi: Başkan Rasim Arı Vatandaşla Buluştu
4
Batman'da Ev Yangını: 1 Kişi Dumandan Etkilendi
5
Şanlıurfa'da 2 Tilki Kent Merkezine İndi
6
Ekrem İmamoğlu 3. Kez Hakim Karşısında: Duruşmada Savunma Sürüyor
7
Nevşehir'de Kırmızı Işıkta Geri Giden Otomobil Dükkanın Camına Girdi

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda