Hamur'da Gençlere 'Hayatın Ritmi Namaz' Sunumu
Program ve İçerik
Hamur İlçe Müftülüğü, gençlere yönelik manevi gelişim çalışmaları kapsamında 'Hayatın Ritmi Namaz' konulu bir sunum gerçekleştirdi.
Program, Gençlik Koordinatörü Başkanı Osman Ekdi’nin koordinasyonunda, Çok Programlı Anadolu Lisesinde Remzi Sarı tarafından yapıldı.
Sunumda namazın hayatla kurduğu bağ, gençlerin manevi dengeye katkısı ve namazın günlük yaşamdaki yeri çeşitli örneklerle aktarıldı.
Etkinlik, gençlerin manevî farkındalığını artırmayı ve ibadetin günlük hayattaki önemini pekiştirmeyi amaçladı.
