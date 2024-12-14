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Hamza Dağ: AK Parti 2035’e Kadar İktidarda Olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Erzurum'daki kongrede geleceğe umutla bakarak partinin 2035, 2053 ve 2071 hedeflerine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 15:27
Hamza Dağ: AK Parti 2035’e Kadar İktidarda Olacak

Hamza Dağ'dan Gelecek Vizyonu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Erzurum'daki 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, partisinin geleceğine dair güçlü mesajlar verdi.

Dağ, 2007 yılında kendilerine ömür biçenlerin bugün de aynı şekilde devam ettiğini belirterek, "Bu hareket 2035, 2053 ve 2071'de de iktidar olarak hizmetine devam edecektir, bu da böyle biline" dedi.

Kongrelerin Anlamı

Partisinin 23. yılına özel bir vurguda bulunan Dağ, kongrelerin geçmişi değerlendirmek ve geleceği planlamak adına önem taşıdığını ifade etti. "Kongreler, sadece bizim bir araya geldiğimiz organizasyonlar değildir. Geçmişimizi konuşup geleceğimizi planladığımız organizasyonlardır" diye ekledi.

Direnç ve Kararlılık Mesajı

Dağ, partisinin 23 yıl boyunca teşkilat olarak yılmadığını ve her türlü saldırıya karşı dimdik durduklarını belirtti. "Yıkmak isteyenlere 15 Temmuz'da meydanlarda karşı durduk. Hiç yorulmadan, yılmadan, yıkılmadan tüm Türkiye'ye hizmet etmeye devam ettik" diyerek, mücadelelerinin süreceğini sözlerine ekledi.

Son olarak, Rabb'imin yolumuzu, bahtımızı açık etsin ifadeleriyle konuşmasını sonlandıran Dağ, AK Parti’nin gelecekteki hedeflerine olan inançlarını bir kez daha yineledi.

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