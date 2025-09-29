Han Duck-soo'nun duruşması yayımlanacak: Seul Mahkemesi onayladı

Seul Mahkemesi, Han Duck-soo'nun duruşmasının yayımlanmasına onay verdi

Güney Kore'de, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün geçen yıl Aralık'taki sıkıyönetim girişimine katıldığı veya destek verdiği iddiasıyla yargılanan eski Başbakan Han Duck-soo'nun duruşmasının yayımlanmasına ilişkin talep mahkeme tarafından onaylandı.

Yonhap haber ajansının aktardığına göre mahkeme, Han'ın duruşmasının yayımlanması talebini değerlendirdi ve talebi kabul ederek duruşmanın kamuya açık biçimde yayımlanmasına karar verdi.

Han Duck-soo, duruşmanın ilk celsesinde yarın Seul Merkez Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Yoon Suk Yeol'un duruşmasının canlı yayımlanması daha önce onaylanmıştı

Geçen hafta mahkeme, hakkında aynı soruşturmada yargılanan Yoon Suk Yeol'un duruşmasının canlı yayımlanması talebini de onaylamıştı. Her iki duruşmanın yayımlanması kararları, kamuoyu ve medya tarafından yakından takip ediliyor.

Sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmişti. Ulusal Meclis'in kararı kaldırmasının ardından Yoon geri adım atmak zorunda kalmıştı.

14 Aralık 2024'te yapılan Ulusal Meclis oylamasında Yoon hakkında azil talebi yöneltilmiş ve Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara kadar geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı. Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından verdiği kararda 4 Nisan'da Meclis'in azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Siyasi gelişmeler

Eski Başbakan Han Duck-soo ise sıkıyönetim girişimine katıldığı veya destek verdiği iddiasıyla yargılanıyor. Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefet Demokratik Parti (DP)'nin adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Meclis'te yemin ederek resmen göreve başlamıştı.

Mahkeme kararlarının ardından hem Han hem de Yoon davalarının seyri ile ülke gündemi ve demokratik denetim mekanizmaları arasındaki tartışmaların yoğunlaşması bekleniyor.