Han Yunus'ta İsrail Saldırısı: 4 Çocuğunu Kaybeden Gazzeli Anne Acılar İçinde

Han Yunus'ta İsrail saldırısında 4 çocuğunu kaybeden anne yaşadığı acıyı anlattı

Bera Ebu Zayid (28), Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 7 Ağustos'ta yaşanan saldırıda dört çocuğunu kaybetti ve kendisi de ağır yaralandı. Genç anne, hem bedenindeki yaralarla hem de kayıpların getirdiği ruhsal yıkımla mücadele ediyor.

Saldırının ayrıntıları

Saldırıda Bera'nın çocukları Abbud (11), Hamza (8) ve Bana (4) olay yerinde hayatını kaybetti. Ailenin 13 yaşındaki oğlu Ubeyd ise kaldırıldığı Nasır Hastanesinde yaşamını yitirdi. Anne Bera, saldırıda kolundan ve bacağından ağır yaralandı, kafatasında kırıklar bulundu.

Anne Bera'nın sözleri

Acısını dile getirirken Bera, "Bütün çocuklarımı kaybettim. Çocuklarım açtı, sabah yemek yeme hayali kuruyorlardı. Açtılar, meyve yemek..." diyerek gözyaşı döktü. Nasır Hastanesi'nde ölen evladını uğurlamaya tekerlekli sandalyeyle gelen anne, "Canım oğlum. Kendine dikkat et" diye ağladı ve ekledi: "Son evladım da gitti. 4 çocuğum gitti. Dayanacak gücüm kalmadı. Allah'ım bana sabır ihsan eyle."

Bera, çocuklarının yokluğuna dayanamadığını belirterek, "Önce üçü öldü, sonra da Ubeyde. Gözümün nuru Ubeyde. Çocuklarım benim hayatımdı. Allah'ım bana sabır ver. 4 çocuğumun acısı kalbimi parçalıyor. Allah'ım, evlatlarım sana emanet." dedi.

Çocukların son anları ve yoksunluk

Genç annenin anlattığına göre, çocukları saldırı sırasında uykudayken hedef alındı. Bera, en çok çocuklarının açlıktan ölmesine ve onların hayallerini gerçekleştirememesine üzülüyor: "Oğlum, ekmeği başının altına koymuştu, sabah bunu yiyeceğim demişti."

Tıbbi durum ve yardım çağrısı

Nasır Hastanesi'nde sınırlı imkanlarla tedavi gören Bera, kolundan ve bacağından kaynaklanan ağrılar içinde. Her gün koluna küçük bir müdahale yapıldığını, enfeksiyon nedeniyle kolunun ampüte edilme riski bulunduğunu söylüyor. "Çocuklarımı kaybettim, hiç değilse sağlığıma kavuşayım." diyen Bera, kolunu kaybetmemek ve iyileşmek için dünyadan yardım bekliyor.

Bölgede artan kayıplar

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü operasyonlarda, şu ana kadar 62 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti, 156 binden fazlası ise yaralandı. Bu saldırılarda çok sayıda aile nüfus kaydından silindi; anne ve babalar çocuklarını, çocuklar da ebeveynlerini kaybetti.

Bera Ebu Zayid örneği, Gazze'deki sivillerin yaşadığı derin yaraları ve süregelen insani krizini gösteriyor; genç anne hem evlatlarının yokluğuyla hem de tedaviye erişimdeki zorluklarla mücadele ediyor.