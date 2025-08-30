Han Yunus'ta Yedek Asker Ariel Lubliner 'Dost Ateşi'yle Öldü — İsrail Ordusu Açıklaması

Han Yunus'ta Yedek Asker Ariel Lubliner 'Dost Ateşi'yle Öldü

Ordunun ön soruşturması başka bir İsrailli asker tarafından öldürüldüğünü gösteriyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde süren çatışmalar sırasında bir yedek askerinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, bu sabah erken saatlerde Han Yunus kentinde meydana gelen çatışmada 36. Tümen'den astsubay kıdemli üstçavuş Ariel Lubliner'in öldüğü belirtildi.

Ordunun yürüttüğü ön soruşturma, Lubliner'in başka bir İsrailli asker tarafından 'dost ateşi' sonucu hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Olay, bölgedeki yoğun askeri faaliyetler ve çatışmaların sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

Bu gelişmeyle birlikte, 7 Ekim 2023'ten beri öldürülen ve ismi açıklanmasına izin verilen İsrail askeri sayısı 900'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise en az 63 bin 25 Filistinli hayatını kaybetti, 159 bin 490 kişi de yaralandı.