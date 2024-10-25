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Han Yunus'taki Saldırıda 28 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail, Han Yunus'a düzenlediği saldırıda 10 çocukla birlikte 28 Filistinliyi öldürdü, 40 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 10:19
Han Yunus'taki Saldırıda 28 Filistinli Hayatını Kaybetti

Han Yunus'ta Gerçekleşen Trajik Saldırı

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlenen İsrail saldırısında, 10'u çocuk olmak üzere toplam 28 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırıda 40 kişi de yaralandı.

Saldırının Detayları

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Han Yunus'ta el-Fera ailesine ait bir evi hedef aldığını açıklayarak, birçok kişinin bu saldırı sonucu hayatını kaybettiğini ve yaralandığını bildirdi. Saldırıda İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri, kentin güneydeki el-Menara, Maan, eş-Şeyh Nasır ve Giyzan en-Neccar mahallelerine odaklandı.

Bu durum, yüzlerce Filistinli ailenin Han Yunus'un batısına doğru yerinden edilmesine yol açtı. Saldırılar, gece saatlerinde kentin doğusunda da sınırlı kara operasyonları ile desteklendi.

Sağlık Durumu ve Hastanelere Getirilenler

Han Yunus'tan sağlık kaynakları, AA muhabirine verdiği bilgiye göre, kentin doğu ve güney bölgelerine yönelik saldırılar sonucu, Nasır ve Gazze-Avrupa hastanelerine 10'u çocuk 28 Filistinlinin cenazesi ile 40 yaralının getirildiğini bildirdi.

Ölü Sayısı ve Sivil Altyapıya Zarar

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 17 bini çocuk ve 11 bin 378’i kadın olmak üzere toplam 42 bin 847 Filistinli yaşamını yitirdi, 100 bin 544 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları maalesef hedef alınarak sivil altyapıya da ciddi zarar veriliyor.

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