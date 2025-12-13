DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.851.875 0,06%

Harput’un 300 Yıllık Çınarı Zamana Meydan Okuyor

Elazığ Harput'taki, 1700'lü yıllarda dikilen ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca korunan 300 yıllık Kurşunlu Camii çınarı, yaz-kış ziyaretçi çekiyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 15:15
Harput’un 300 Yıllık Çınarı Zamana Meydan Okuyor

Harput’un 300 Yıllık Çınarı Zamana Meydan Okuyor

Kurşunlu Camii bahçesindeki tarihî ağaç, yaz-kış ziyaretçi çekiyor

Elazığ’ın tarihî Harput Mahallesinde bulunan ve 1700’lü yıllarda dikildiği bilinen çınar, üç asrı aşkın süredir ayakta duruyor.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından koruma altına alınan bu çınar, Kurşunlu Camii bahçesinde yer alması nedeniyle caminin halk arasında "Çınarlı Cami" olarak anılmasına neden oluyor.

300 yılı aşkın geçmişiyle dikkat çeken ağaç, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor.

Aynı zamanda kış aylarında farklı bir güzelliğe bürünen çınar, Harput’un tarihî dokusuna görsel bir zenginlik katıyor.

ELAZIĞ’IN TARİHİ HARPUT MAHALLESİ’NDE BULUNAN VE 1700’LÜ YILLARDA DİKİLDİĞİ BİLİNEN TARİHİ ÇINAR...

ELAZIĞ’IN TARİHİ HARPUT MAHALLESİ’NDE BULUNAN VE 1700’LÜ YILLARDA DİKİLDİĞİ BİLİNEN TARİHİ ÇINAR YILLARA MEYDAN OKUYOR

ELAZIĞ’IN TARİHİ HARPUT MAHALLESİ’NDE BULUNAN VE 1700’LÜ YILLARDA DİKİLDİĞİ BİLİNEN TARİHİ ÇINAR...

İLGİLİ HABERLER

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bozdoğan'da Hamsi Revaçta: Tezgahlarda Hamsi, İstavrit ve Sardalya
2
Antalya'da 93 Yaşındaki Abdurrahman Altıntaş Evine 1 Km Uzaklıkta Ölü Bulundu
3
Ankara Altındağ'da Tezveren Sultan Türbesi'ne Otomobil Çarptı
4
Ankara'da Sahte İlaç Operasyonu: 2,4 Milyon TL Değerinde 8.100 Ürün Ele Geçirildi
5
Bursa'da kamyonetin çarptığı scooter sürücüsü hayatını kaybetti
6
Muş Varto'da Jandarma'dan Siber Dolandırıcılık Eğitimi
7
Ankara'da Yasa Dışı Etil Alkol Operasyonu: 2 Gözaltı, 5 Ton Ele Geçirildi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama