Harput’un 300 Yıllık Çınarı Zamana Meydan Okuyor

Kurşunlu Camii bahçesindeki tarihî ağaç, yaz-kış ziyaretçi çekiyor

Elazığ’ın tarihî Harput Mahallesinde bulunan ve 1700’lü yıllarda dikildiği bilinen çınar, üç asrı aşkın süredir ayakta duruyor.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından koruma altına alınan bu çınar, Kurşunlu Camii bahçesinde yer alması nedeniyle caminin halk arasında "Çınarlı Cami" olarak anılmasına neden oluyor.

300 yılı aşkın geçmişiyle dikkat çeken ağaç, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor.

Aynı zamanda kış aylarında farklı bir güzelliğe bürünen çınar, Harput’un tarihî dokusuna görsel bir zenginlik katıyor.

