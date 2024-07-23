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Harris'e Demokrat Liderlerden Tam Destek

Demokratik liderler, Kamala Harris'in başkanlığa aday olmasına güçlü bir destek sunarak seçimlerde başarılı olacağına inandıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 20:41
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 20:41
Harris'e Demokrat Liderlerden Tam Destek

Demokrat Kongre Liderlerinin Harris'e Desteği

ABD Kongresi'nde Demokrat liderler Chuck Schumer ve Hakeem Jeffries, Kamala Harris'in partinin başkan adayı olmasına tam destek verdiklerini duyurdu. Her iki lider, Harris'in zafer kazanacağına olan inançlarını da dile getirdi.

Basın Toplantısında Destek Açıklamaları

Kongre'de düzenledikleri basın toplantısında, Schumer, ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin büyük bir özveri olduğunu belirtti. Bu adımın, yeni bir aday etrafında Demokratları bir araya getirmek için atılmış kuvvetli bir adım olduğunu sözlerine ekledi.

Schumer, "Bugün burada Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e desteğimizi sunmak için bulunuyoruz. Büyük bir coşkuyla destekliyoruz" açıklamasında bulundu. Ayrıca, Demokrat Parti tabanında Harris'e hızlı bir destek sağlamanın önemini vurguladı.

Seçim Kazanma İhtimali

Republican rakibi Donald Trump karşısında Harris'in seçimi kazanabileceğine olan inançlarının tam olduğunu ifade eden Schumer, kalan sürede yoğun bir çabayla seçim çalışmalarını sürdüreceklerini aktardı.

Kongre üyesi Jeffries de Harris'e güçlü desteklerini yineledi ve başarılı bir seçim süreci geçireceği konusundaki inancını dile getirdi.

Biden'ın Adaylıktan Çekilmesi

Biden, 17 Temmuz'da Kovid-19'a yakalandıktan sonra 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 5 Kasım başkanlık seçiminden çekildiğini ve Harris'i kendi yerine önerdiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından Harris, Demokrat delegelerin yarısından fazlasının desteğini alarak partinin başkan adaylığı için gerekli delege sayısına ulaşmış oldu.

Kongre Tarihleri

Demokrat Partinin başkan adayı, 19-22 Ağustos tarihleri arasında Chicago'da yapılacak kongrede resmen belirlenecek.

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