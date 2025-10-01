Harris: Küresel Sumud Filosu Gazze'ye barışçıl görevle gidiyor

İrlanda Başbakan Yardımcısı Simon Harris, Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'nun barışçıl bir görev olduğunu ve uluslararası hukuka uygun muamele talep ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 23:07
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 23:07
Harris'in açıklaması

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris, Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun İsrail donanması unsurlarınca engellenmesine ilişkin endişelerini paylaştı. Harris, gelişmeleri ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden değerlendirdi.

Harris açıklamasında, "Bu geceki haberler oldukça endişe verici. Küresel Sumud Filosu, korkunç bir insani felakete ışık tutmayı amaçlayan barışçıl bir görevdir." ifadelerini kullandı.

AB üyesi mevkidaşlarıyla konuyu ele aldığını belirten Harris, filoya ve personeline karşı uluslararası hukuka uygun davranılması gerektiğini vurguladı.

İrlanda Dışişleri Bakanlığı'nın tutumu

İrlanda Dışişleri Bakanlığı da resmi bir açıklama yaparak, "Filonun engellendiğinden haberdarız ve filodaki İrlandalılarla temas halindeyiz. İrlanda vatandaşları önceliğimiz olmaya devam ediyor." dedi.

Açıklamada ayrıca olaydan doğrudan etkilenenlere ve ailelerine destek sağlanacağına işaret edilerek, "Etkilenen vatandaşları olan diğer AB üye ülkeleriyle birlikte Tel Aviv'deki büyükelçiliğimiz ilgili makamlarla iletişim halindedir." ifadesine yer verildi.

