Harry Siklonu Sicilya'yı Vurdu: Dev Dalgalar Restoranı Bastı

Harry Siklonu Sicilya'da etkili oldu; dev dalgalar Catania yakınlarındaki San Giovanni Li Cuti'de bir restoranı vurdu. Tahliyeler yapıldı, Sicilya'da 500 milyon eurodan fazla hasar var.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 11:47
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 11:47
İtalya'nın güneyinde etkili olan Harry Siklonu, Sicilya kıyılarında şiddetli dalgalar ve yağışlara yol açtı. Sahil kesimlerinde yaşayanlar zor anlar yaşadı, bazı bölgelerde yaşam neredeyse durdu.

Ulaşım ve altyapıda büyük aksaklık

Şiddetli yağışın etkili olduğu Sicilya, Calabria ve Sardinya bölgelerinde karayolu ağları, demiryolu bağlantıları, deniz taşımacılığı ve havaalanı sistemi siklondan ciddi şekilde etkilendi. Yetkililer, Sicilya'da yaklaşık 190 ve Sardinya'da yaklaşık 150 kişinin tahliye edildiğini, yalnızca Sicilya'da ise 500 milyon eurodan fazla hasar meydana geldiğini bildirdi.

Catania yakınlarında restoran su altında kaldı

Sicilya'ya bağlı Catania yakınlarındaki San Giovanni Li Cuti bölgesinde bulunan bir restoran, dev dalgaların doğrudan etkisine maruz kaldı. Dalgalar işletmenin camlarını kırarken, deniz kenarındaki restoranın yemek bölümünü sular bastı.

İtalya’da etkili olan siklon nedeniyle herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

