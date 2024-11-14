Hasan Kaval, Kendi Yaptığı Uçakla Uçma Hayalini Gerçekleştirdi

Hasan Kaval'ın Yenilikçi Projesi: Parauçak

Yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval, evinde ürettiği uçağa paraşüt bağlayarak gerçekleştirdiği uçuşla dikkatleri üzerine çekti. Kaval, bu eşsiz deneyimi Adana'da düzenlenen 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivali'nde yaşadı.

Uçak Yapma Hayalini Gerçekleştiren Pilot

4 yıl önce çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürmek için kolları sıvayan Kaval, öncelikle Denizli'de yaşadığı dönemde evinin salonunu bir atölyeye dönüştürdü. Alüminyum ve plastik malzemelerle uçağının gövdesini tamamlayan Kaval, motor, pervane ve iniş takımları ekleyerek projesini tamamladı.

Uçuş Anları Yerini Aldı

Evini karavan haline getiren Kaval, bu karavanın yanında projesini bir adım daha ileriye taşıyarak Fethiye'de ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Uçuş sırasında yaklaşık 25 dakika havada kalan Kaval, bu anları aksiyon kamerasıyla kaydetti.

Dünyada Tek Örnek: Parauçak

Kaval, uçağının sadece kendine ait olduğunu ve bir paraşütün uçakla uçmasının dünyada bir ilk olduğunu belirtiyor. Projeye 'parauçak' ismini veren Kaval, çalışmasının ilgi çektiğini vurguladı.

Çocukluk Hayalinin Peşinde

Uçak yapma fikrinin kökenlerinin çocukluk yıllarına dayandığını ifade eden Kaval, yamaç paraşütü ile tanışmasının bu süreçteki en büyük motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Kaval, "Projem dünyanın her yerinden ilgi gördü. Bu mutluluğu yaşamak harika," şeklinde konuştu.

Güvenli Bir Spor: Yamaç Paraşütü

Kaval, yamaç paraşütünün güvenli bir spor aktivitesi olduğunu ve birçok kişiye bu sporun heyecanını hissettirdiğini sözlerine ekledi. "Videolarımı izleyip yamaç paraşütüne başlayan birçok kişi var," diyor Kaval, bu sporun faydalarına dikkat çekerek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.