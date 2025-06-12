Hasankeyf Müzesi'nde 2 Bin 300 Yıllık 26 Tarihi Eser Ziyarete Açıldı

Hasankeyf Müzesi'nde Tarihi Eser Sergisi Başladı

Hasankeyf ilçesinde bulunan Hasankeyf Müzesi'nde, 2 bin 300 yıllık 26 tarihi eser, ilk kez ziyaretçilere açıldı. Bu eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi kapsamında sergileniyor.

Kurtarma Kazılarından Önemli Buluntular

Akalin köyünde geçen yıl yapılan kurtarma kazıları sonucunda, Helenistik ve Pers dönemlerine ait 39 eserden 26'sı müzede sergilenmeye başlandı. Eserler arasında 2000 yıllık sikke, küpe, yüzük, bilezik, mühür, sürme kabı ve pişmiş toprak kase gibi tarihî objeler bulunmaktadır.

Müzede 3 Ay Sürecek Sergi

Sergi, toplamda 3 ay boyunca ziyaretçilere açık olacak. Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçenin her köşesinde tarihi eserlerin yattığını ve kurtarma çalışmalarının sonucunda 79 mezara ulaşıldığını açıkladı. İmrak, kazı ekibinin kısa sürede müze envanterine birçok eser kazandırdığını belirtti.

Definecilerin Yakalanmasıyla Başlayan Çalışmalar

Hasankeyf Müze Müdürü Şeyhmus Genç, Akalin köyünde definecilerin jandarma ekipleri tarafından yakalanmasının ardından kaya mezarlarında çalışmalar yapıldığını ifade etti. Genç, müzeye kazandırılan eserlerin arasında önemli mühürler ve Helenistik döneme ait gümüş sikkelerin bulunduğunu belirtti.

Bakanlığın projesi çerçevesinde bu eserlerin sergiye sunulduğu vurgulandı.

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde bulunan Hasankeyf Müzesi'nde 2 bin 300 yıllık 26 tarihi eser ilk kez ziyaretçilere açıldı. Müzede, 2 bin 300 yıllık sikke, küpe, yüzü, bilezik, mühür, sürme kabı, pişmiş toprak kase gibi eserlerin yer aldığı sergi, 3 ay boyunca ziyarete açık olacak.

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde bulunan Hasankeyf Müzesi'nde 2 bin 300 yıllık 26 tarihi eser ilk kez ziyaretçilere açıldı. Müzede, 2 bin 300 yıllık sikke, küpe, yüzü, bilezik, mühür, sürme kabı, pişmiş toprak kase gibi eserlerin yer aldığı sergi, 3 ay boyunca ziyarete açık olacak.