Haseke'de Gece Baskını: PKK/YPG 50'den Fazla Arap Aşiret Mensubunu Alıkoydu

Terör örgütü PKK/YPG, işgal ettiği Haseke ilinde gece saatlerinde düzenlediği eş zamanlı baskınlarla, Şam hükümetini destekleyen Arap aşiretlerine yönelik geniş çaplı alıkoyma operasyonu gerçekleştirdi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, PKK/YPG'li unsurlar Haseke merkezindeki Guveyran, Aziziyye, Neşvve, Haşmen ve Zuhur mahallelerine baskın düzenledi. Baskınlarda, DEAŞ bağlantısı iddiasıyla aralarında kadınların da bulunduğu 50'den fazla Arap aşireti mensubu sivil alıkonuldu.

Alıkonulanların çoğunun son dönemde başkent Şam'a ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi. Operasyon sırasında PKK/YPG'li birliklerin evleri yağmaladığı ve hane halkını darp ettiği yönünde ihlâl iddiaları yerel kaynaklarca bildirildi.

Yerel Tepkiler ve Çağrılar

Hasekeli akademisyenler, aktivistler ve medya temsilcileri tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, örgütün uygulamaları sert biçimde kınandı. Açıklamada, gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı ve yaşananların açık bir "insan hakları ihlali" olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, PKK/YPG'nin Suriye kolu olan SDG'nin uygulamalarının toplumsal barışı ciddi şekilde tehdit ettiği kaydedildi. Suriye hükümetine de sivilleri koruma sorumluluğunu yerine getirme çağrısı yapılarak, baskıların sürmesi halinde bölgede yeni bir toplumsal gerilim dalgasının kaçınılmaz olacağı uyarısında bulunuldu.