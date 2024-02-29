Hastaların ilaçlarını para ile sattılar: İnsülin, antibiyotik, kanser ilaçları bakkaldan çıktı

Erdal B., eşi Hicran B. adına ilaç ticareti yapan bir şirket kurdu. Ancak bu şirket, kanser, insülin, antibiyotik ve alerji ilaçlarını kaçak yollarla elde edip, hem yurt içinde hem de yurt dışında pazarlıyordu. Bu durumu ortaya çıkaran İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, Erdal B.'yi gözaltına aldı.

Seyhan’da Aydınlar Mahallesi’nde bakkal işleten Erdal B.'nin dükkanına baskın yapan KOM ekipleri, 35 bin 206 kutu ilacı ele geçirdi. İlaçların çoğu kanser hastaları için kullanılıyordu. Soğuk zincir gerektiren ilaçlar, dağınık bir şekilde kutuların içinde bulundu. İlaçların piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı belirlendi. Erdal B. ve birlikte çalıştığı kişi gözaltına alındı.

İlaçlar, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından incelendi. İnceleme sonucunda, ilaçların çoğunun farklı kamu hastanelerinin malı olduğu ortaya çıktı. İlaçların, hastanelerden nasıl ve kimler tarafından alındığı araştırılmak üzere soruşturma başlatıldı.

Erdal B., polise verdiği ifadede, “İlaçları çok önce almıştım. İhraç edecektin ancak enflasyon nedeniyle elimde kaldı, satamadım. İlaçların son kullanma tarihi geçmişti ve imhaya gidecekti.” diye konuştu. Erdal B. ve eşi Hicran B., işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, şüphelilere adli kontrol şartıyla serbestlik verdi.