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Hastanede silah sesleri yükseldi: 2 jandarma arasında çıkan kavgada bir jandarma tüfekle vuruldu

İzmir’deki bir hastanenin mahkum bölümünde nöbet tutan iki jandarma eri arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.Y. isimli asker, silahını çekerek diğer askeri vurdu. Vurulan asker ağır yaralanmadı, ancak E.Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.02.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 14:32
Hastanede silah sesleri yükseldi: 2 jandarma arasında çıkan kavgada bir jandarma tüfekle vuruldu

İzmir’de nöbet değişimi sırasında iki jandarma eri arasında çıkan tartışma kanlı bitti. E.Y. adlı jandarma, silah arkadaşını hastanenin mahkum koğuşunda vurarak yaraladı. Olay, sabah saatlerinde İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı Dr. Suat Seren Göğüs Hastanesi’nde yaşandı.

Nöbet değişiminde E.Y. ve B.Ş. adlı iki jandarma eri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ş., alt devresi olan E.Y.'e saldırmaya kalktı. Bu duruma dayanamayan E.Y., silahını çıkararak B.Ş.'yi vurdu.

E.Y., silahını çekerek çevreye üç el ateş açtı. Mermiler duvardan sekip B.Ş.'nin boynuna ve karnına çarptı. Hafif yaralanan asker, ihbar üzerine hastaneye gelen sağlık görevlilerince müdahale edildi.

B.Ş. adlı asker, vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan askerin hayati tehlikesini olmadığı belirlendi. Silahla yaralama eylemini gerçekleştiren E.Y., jandarma tarafından gözaltına alındı.

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