Hastanede silah sesleri yükseldi: 2 jandarma arasında çıkan kavgada bir jandarma tüfekle vuruldu

İzmir’de nöbet değişimi sırasında iki jandarma eri arasında çıkan tartışma kanlı bitti. E.Y. adlı jandarma, silah arkadaşını hastanenin mahkum koğuşunda vurarak yaraladı. Olay, sabah saatlerinde İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı Dr. Suat Seren Göğüs Hastanesi’nde yaşandı.

Nöbet değişiminde E.Y. ve B.Ş. adlı iki jandarma eri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ş., alt devresi olan E.Y.'e saldırmaya kalktı. Bu duruma dayanamayan E.Y., silahını çıkararak B.Ş.'yi vurdu.

E.Y., silahını çekerek çevreye üç el ateş açtı. Mermiler duvardan sekip B.Ş.'nin boynuna ve karnına çarptı. Hafif yaralanan asker, ihbar üzerine hastaneye gelen sağlık görevlilerince müdahale edildi.

B.Ş. adlı asker, vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan askerin hayati tehlikesini olmadığı belirlendi. Silahla yaralama eylemini gerçekleştiren E.Y., jandarma tarafından gözaltına alındı.