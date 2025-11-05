Hastaya Kan, Ormana Can: Türk Kızılay ile Bakanlık Aşkale Kandilli’de 32.500 Fidan

Türk Kızılay ve Tarım ve Orman Bakanlığı protokolüyle Aşkale Kandilli Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 32.500 fidan toprakla buluştu.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 09:23
Hastaya Kan, Ormana Can: Türk Kızılay ile Bakanlık Aşkale Kandilli’de 32.500 Fidan

Hastaya Kan, Ormana Can: Türk Kızılay ile Bakanlık Aşkale Kandilli’de 32.500 Fidan

Türk Kızılay ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan "Hastaya Kan, Ormana Can" protokolü kapsamında, Aşkale Kandilli Kayak Merkezi’nde fidan dikim etkinliği yapıldı.

Protokolün hedefleri

Vali Mustafa Çiftçi, ağaç dikimi öncesinde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada bulunmamızın önemli bir sebebi ve gayesi var. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Türk Kızılay Genel Merkezi arasında imzalanan ‘Hastaya Kan, Ormana Can’ protokolüyle hem gönüllü kan bağışlarını teşvik etmek hem de ülkemizde son yıllarda artan orman yangınlarının ardından ağaçlandırma faaliyetlerini destekleyerek Yeşil Vatan’ı güçlendirmek amaçlanıyor. Protokol kapsamında bağışlanan her bir ünite kan karşılığında üç fidan dikilecek. Önceki yıllarda bu oran bir ünite kana bir fidan şeklindeydi. Dolayısıyla, kanın fidan cinsinden değeri artmış oluyor. Türk Kızılayı bu yıl 4 milyon ünite kan toplamayı hedefliyor ve bu hedefin gerçekleşmesiyle birlikte yılda 12 milyon fidanın toprakla buluşması planlanıyor."

Erzurum'da uygulama

"Kandilli Kayak Merkezi’nde Orman Bölge Müdürlüğümüz ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz arasında yapılan iş birliğiyle 92 hektarlık (yaklaşık 920 dönüm) alanda 32 bin 500 civarında fidanı toprakla buluşturacağız. Nasıl ki ecdadımız geçmişte ağaçlar dikti, biz de onların gölgesinde yaşıyorsak; bugün diktiğimiz fidanlar da bizden sonraki nesillere nefes olacaktır. Atalarımızın da dediği gibi; ‘Ormansız vatan, vatan değildir.’ Bizim de gayemiz hem mevcut ormanlarımızı korumak hem de yeni orman alanlarını artırmaktır. Bu anlamlı etkinlik, Yeşil Vatan idealimize hizmet eden bir adımdır"

Vali Çiftçi, projeye öncülük eden Tarım ve Orman Bakanlığı’na, Türk Kızılay Genel Başkanlığına, Orman Bölge Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay gönüllülerine teşekkür etti.

TÜRK KIZILAY VE TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ARASINDA GÖNÜLLÜ KAN BAĞIŞINI TEŞVİK ETMEK VE ÜLKE...

TÜRK KIZILAY VE TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ARASINDA GÖNÜLLÜ KAN BAĞIŞINI TEŞVİK ETMEK VE ÜLKE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINA KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA İMZALANAN "HASTAYA KAN, ORMANA CAN" İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ KAPSAMINDA, AŞKALE KANDİLLİ KAYAK MERKEZİ’NDE FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ YAPILDI.

TÜRK KIZILAY VE TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ARASINDA GÖNÜLLÜ KAN BAĞIŞINI TEŞVİK ETMEK VE ÜLKE...

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Ücretsiz Enstrüman Kurslarına Yoğun İlgi
2
Bolu TEM Otoyolu'nda Yolcu Otobüsünün Motoru Alev Aldı
3
Diyarbakır'da 200 binde 1 Morgagni hernisi: 2 yaşındaki Tevab Aram sağlığına kavuştu
4
İdil'de Fıstık Hasadı Başladı: 13 Bin Ağaç Ekonomiye Can Suyu
5
Tarsus’ta Amigurumi Atölyesi Lösemili Çocuklara Umut Oldu
6
Siirt'te Karaciğer Nakli Geçiren Ömer Özüm Tüm Organlarını Bağışladı
7
Adana'da Kahvehane Cinayeti: Anlık Tartışma Kanlı Bitti, Şüpheli Tutuklandı

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri