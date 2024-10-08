Hatay'a 6 Yeni Coğrafi İşaret Tescili

Hatay'da 6 Ürün Coğrafi İşaret Aldı

Hatay'ın yerel lezzetleri arasında yer alan Antakya simidi, Antakya külçesi, Belen tava, zahter salatası, tel kadayıfı ve tandır kahkesi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Tescil Töreni Gerçekleştirildi

Yöresel ürünlerin tanıtımı, Odabaşı Mahallesi'ndeki Hatay Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen bir programla yapıldı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, programda bu lezzetlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için gerekli çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Vali Masatlı, tescil edilen ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artıracağına dikkat çekti. Ayrıca, Hatay'a geldiği günden bu yana gastronomi zenginliğini desteklemek için büyük çaba harcadıklarını belirtti.

Daha Fazla Coğrafi İşaret Bekleniyor

Coğrafi işaret sayısını 25’ten 37’ye çıkardıklarını söyleyen Masatlı, önümüzdeki yıl tescil bekleyen ürünlerle bu sayının 124’e ulaşacağını ifade etti. “Türkiye'de zirveye oturmak için çalışmalarımız devam edecek,” dedi.

Deprem Sonrası Mutfak Kültürü Yaşatılacak

Vali Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'ın mutfak kültürünün yaşatılmasını amaçladıklarını belirtti. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ise, 6 yeni ürünün coğrafi işaret almasının yeterince önemli olduğunu dile getirdi.

Program sonrasında katılımcılara, coğrafi işaret belgesi almış 6 ürün ikram edildi.

Hatay'ın yöresel lezzetlerinden, Antakya simidi, Antakya külçesi, Belen tava, zahter salatası, tel kadayıfı ile tandır kahkesi, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

Hatay'ın yöresel lezzetlerinden, Antakya simidi, Antakya külçesi, Belen tava, zahter salatası, tel kadayıfı ile tandır kahkesi, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

Hatay'ın yöresel lezzetlerinden, Antakya simidi, Antakya külçesi, Belen tava, zahter salatası, tel kadayıfı ile tandır kahkesi, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

Hatay'ın yöresel lezzetlerinden, Antakya simidi, Antakya külçesi, Belen tava, zahter salatası, tel kadayıfı ile tandır kahkesi, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

Hatay'ın yöresel lezzetlerinden, Antakya simidi, Antakya külçesi, Belen tava, zahter salatası, tel kadayıfı ile tandır kahkesi, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.