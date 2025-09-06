DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.539.468,68 -0,06%

Hatay Altınözü'nde Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 23:49
Hatay Altınözü'nde Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Hatay Altınözü'nde Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme: Yaralılardan birinin öldüğü bilgisi eklendi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Altınözü-Antakya kara yolu Altınkaya kavşağında meydana geldi. Çarpışma, A.G. idaresindeki 31 ALK 617 plakalı otomobil ile Menderes Çaylı yönetimindeki 27 AHY 471 plakalı otomobil arasında gerçekleşti.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki M.G. ve A.G. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Menderes Çaylı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi...

Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi...

İLGİLİ HABERLER

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küresel Sumud Filosu: Ayşenur Ezgi Eygi için sorumluların cezalandırılmasını istedi
2
Boko Haram Saldırısı: Nijerya'da 63 Kişi Hayatını Kaybetti
3
İnsuyu Mağarası'nda Kültür ve Sanat Festivali — Burdur'da Kültür Turizmi Canlandı
4
Erzurum'da Yaya Kazası: Arzu Aksakallı Öldü, Sürücü Tutuklandı
5
Bolu'da Akredite Derneklere Orman Yangınıyla Mücadele Eğitimi
6
Avn'dan ABD'ye Çağrı: İsrail Güneyden Çekilsin, Lübnan Ordusu Sınırda Konuşlansın
7
Kerbela'da Yapımı Süren Köprü Çöktü: 5 Kişi Yaralandı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı