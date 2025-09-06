Hatay Altınözü'nde Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Güncelleme: Yaralılardan birinin öldüğü bilgisi eklendi
Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Altınözü-Antakya kara yolu Altınkaya kavşağında meydana geldi. Çarpışma, A.G. idaresindeki 31 ALK 617 plakalı otomobil ile Menderes Çaylı yönetimindeki 27 AHY 471 plakalı otomobil arasında gerçekleşti.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki M.G. ve A.G. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Menderes Çaylı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.