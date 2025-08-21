Hatay Antakya'da 2 bin 643 Afet Konutu İnşaatı Sürüyor

Antakya'da Binlerce Afet Konutu Hızla Yükseliyor

Proje ve çalışmaların son durumu

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından başlatılan inşaat çalışmaları devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Dikmece Mahallesi'ndeki 6. bölgede inşa edilen projede 2 bin 643 afet konutu, 10 iş yeri ve 2 cami yer alıyor.

Bölgede aynı zamanda altyapı çalışması ve çevre düzenlemesi faaliyetleri de yürütülüyor. Çalışmalar, yerel yaşamın normale dönmesi ve bölge ekonomisinin canlanması açısından planlandığı şekilde ilerliyor.

İnşaatları yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, yetkililerden projede gelinen aşama hakkında bilgi aldı. Masatlı, çalışmaların sosyal hayatın canlanması, ekonomik faaliyetlerin güçlenmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması açısından önem taşıdığını vurguladı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 2 bin 643 afet konutu, 10 iş yeri ve 2 caminin inşası sürüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, inşaatları yerinde inceledi.