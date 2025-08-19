Hatay Arsuz'ta 9 Aylık Miran'ın Ölümü: Motosiklet Sürücüsü E.B. Tutuklandı

Kaza 17 Ağustos'ta Konacık Mahallesi'nde meydana geldi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde iki gün önce meydana gelen kazada 9 aylık Miran Yivli yaşamını yitirdi, dört kişi yaralandı. Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan motosiklet sürücüsü E.B. (16) hakkında işlemler tamamlandı.

Kazanın, 17 Ağustos tarihinde Konacık Mahallesi'nde, bebek arabasıyla yolun sağında yürüyen aileye motosikletin çarpması sonucu gerçekleştiği belirtildi. Kazada 9 aylık Miran Yivli hayatını kaybetti; sürücü ile yayalar Emine Bilgin (55), Fatma Nur Bilgin (18) ve Miraç Yivli (3) ise yaralandı.

Sürücünün ehliyetinin bulunmadığı ve yapılan incelemede 0,67 promil alkollü olduğunun belirlendiği kaydedildi. Hastanedeki tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alınan E.B., adliyeye sevk edildi.

Adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan E.B.'nin yasal süreci devam ediyor.