DOLAR
40,89 0%
EURO
47,7 0,11%
ALTIN
4.361,85 0,42%
BITCOIN
4.631.580,19 2,58%

Hatay Arsuz'ta 9 Aylık Miran'ın Ölümü: Motosiklet Sürücüsü E.B. Tutuklandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 17 Ağustos'ta meydana gelen kazada 9 aylık Miran Yivli yaşamını yitirdi; motosiklet sürücüsü E.B. (16) tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 17:23
Hatay Arsuz'ta 9 Aylık Miran'ın Ölümü: Motosiklet Sürücüsü E.B. Tutuklandı

Hatay Arsuz'ta 9 Aylık Miran'ın Ölümü: Motosiklet Sürücüsü E.B. Tutuklandı

Kaza 17 Ağustos'ta Konacık Mahallesi'nde meydana geldi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde iki gün önce meydana gelen kazada 9 aylık Miran Yivli yaşamını yitirdi, dört kişi yaralandı. Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan motosiklet sürücüsü E.B. (16) hakkında işlemler tamamlandı.

Kazanın, 17 Ağustos tarihinde Konacık Mahallesi'nde, bebek arabasıyla yolun sağında yürüyen aileye motosikletin çarpması sonucu gerçekleştiği belirtildi. Kazada 9 aylık Miran Yivli hayatını kaybetti; sürücü ile yayalar Emine Bilgin (55), Fatma Nur Bilgin (18) ve Miraç Yivli (3) ise yaralandı.

Sürücünün ehliyetinin bulunmadığı ve yapılan incelemede 0,67 promil alkollü olduğunun belirlendiği kaydedildi. Hastanedeki tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alınan E.B., adliyeye sevk edildi.

Adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan E.B.'nin yasal süreci devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL
2
Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı
3
Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım
4
Elazığ'da 5. Keban Su ve Balık Festivali Sona Erdi
5
Kastamonu Azdavay'da Yangın: 6 Samanlık ve Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
6
Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı
7
TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı