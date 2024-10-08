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Hatay Belediye Başkanı Öntürk'ten Beton Mikserine Uyarı

Başkan Öntürk, Antakya'da yol kirleten beton mikserinin sürücüsüne uyarıda bulundu ve denetimlerin artacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 23:03
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 23:03
Hatay Belediye Başkanı Öntürk'ten Beton Mikserine Uyarı

Beton Mikserine Uyarı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Antakya merkezinde meydana gelen bir olayda, yolu kirleten beton mikserinin sürücüsünü uyardı.

Olayın Detayları

Öntürk, 75. Yıl Bulvarı'ndan geçerken, beton mikserinden çimento harcının döküldüğünü fark etti. Durumu hemen değerlendiren Başkan Öntürk, sürücüyü durdurarak gerekli uyarılarda bulundu.

Sorunun Çözümü

Başkan Öntürk, sürücüye, aracın beton döküm alanının mutlaka kapatılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, zabıta ekiplerinin bu tür denetimleri artıracağını belirtti.

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