Hatay Belen'de Kamyonun Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

Hatay'ın Belen ilçesinde kamyonun çarptığı 67 yaşındaki yaya S.Ç ağır yaralandı; İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü M.K. polis merkezine götürüldü.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 00:35
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 00:35
Olayın Detayları

Hatay’ın Belen ilçesinde, M.K. (38) idaresindeki 06 ATC 07 plakalı kamyon, Sarımazı Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonundan Girne Caddesi'ne çıkışı sırasında yaya olarak ilerleyen S.Ç (67)'ye çarptı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrolde S.Ç.'nin ağır yaralandığı tespit edildi.

Yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü ifadesini almak üzere polis merkezine götürüldü.

