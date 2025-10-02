Hatay Belen'de Kamyonun Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı
Olayın Detayları
Hatay’ın Belen ilçesinde, M.K. (38) idaresindeki 06 ATC 07 plakalı kamyon, Sarımazı Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonundan Girne Caddesi'ne çıkışı sırasında yaya olarak ilerleyen S.Ç (67)'ye çarptı.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrolde S.Ç.'nin ağır yaralandığı tespit edildi.
Yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü ifadesini almak üzere polis merkezine götürüldü.