Hatay'da 118. Cami: Gazze Şehitleri Camii İbadete Açıldı

Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmaları kapsamında inşa edilen 118'inci cami olan Gazze Şehitleri Camii, Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde düzenlenen törenle ibadete açıldı. Açılışa Vali Mustafa Masatlı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Deprem sonrası yeniden inşa seferberliği

Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da geniş çaplı yıkıma yol açmış, yüzlerce bina zarar görmüştü. Hatay Valiliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde, depremde kullanılamaz hale gelen camilerin yerine yenilerinin inşası ve ihtiyaç duyulan mahallelerde cami yapımı için hızlı bir çalışma başlatıldı. Kentte bugüne kadar inşası tamamlanan 118 cami, 48 kuran kursu ve 12 Diyanet Gençlik Merkezi hizmete açılırken, 50 camide ise imar ve inşa çalışmaları sürüyor.

Vali Masatlı'nın açıklamaları

Vali Mustafa Masatlı, depremde dini tesislerin ağır zarar gördüğünü belirterek, “Asrın felaketinde dini tesislerimiz ve ibadethanelerimizde çok ciddi derecede hasar aldı. Depremde 384 camimiz maalesef kullanılamaz hale geldi. O gün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve başkanlığında dünyanın afet sonrası bu zamana kadarki en büyük imar ve inşa çalışmaları başlatıldı. Bu seferberlik çerçevesinde tabii ki dini tesislerimizin de yeniden yapılması ve onun da yanında tüm şehrimizin her tarafında ihtiyaç duyulan ibadethane yeniden inşa edilmesiyle ilgili de ciddi bir seferberlik başladı. Şu ana kadar 118 yeni camimizi hizmete almış olduk. Bunun yanında 48 yeni kuran kursumuzu ve 12 Diyanet Gençlik Merkezimizi hizmete aldık. Bugün itibariyle 50 inşaatı devam eden dini tesisimiz var” dedi.

Caminin adı ve mesajı

Vali Masatlı, caminin Gazze Şehitleri Camii adını taşıdığını belirterek, “Bugün de Gazze Şehitleri Cami olan camimizi hizmete almış olduk. Tabii Gazze’de bir insanlık dramı yaşanıyor. Orada çocuk, kadın, kız, yaşlı demeden maalesef büyük bir katliam var. Bizler de hem Gazze’yle ilgili duruşumuzu ortaya koymak, diğer taraftan bir gönül köprüsü oluşturmak ve dua rabıtası oluşturmak için camimizin ismini de Gazze Şehitler Camii olarak belirledik. Burada aynı zamanda bizler kim olursa olsun bizim zulme karşı nasıl bir yaklaşım sergilediğimizde ortaya koymaya çalışıyoruz. Burası da inşallah dualarla kurulan gönül köprüleriyle birlikte Gazze’deki insanlarımıza manevi bir destek olacaktır. Depremin ilk gününden beri her zaman yanımızda olan millet devlet dayanışmasının en önemli örneğini gösteren hayırsever vatandaşlarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Bu camimizin başta Antakya’mız olmak üzere Hatay’ımıza ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Gazze Şehitleri Camii'nin açılışı, deprem sonrası yürütülen geniş kapsamlı imar ve inşa çalışmalarının simgesel adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

HATAY’DA DEPREM SONRASI İNŞA EDİLEN 118’İNCİ CAMİ OLAN ‘GAZZE ŞEHİTLERİ CAMİİ’ VALİ MUSTAFA MASATLI’NIN KATILIMIYLA İBADETE AÇILDI.