Hatay'da 118. Cami: Gazze Şehitleri Camii İbadete Açıldı

Hatay'da deprem sonrası inşa edilen 118'inci cami 'Gazze Şehitleri Camii' Vali Mustafa Masatlı'nın katılımıyla Antakya Akasya Mahallesi'nde ibadete açıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 09:46
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 09:51
Hatay'da 118. Cami: Gazze Şehitleri Camii İbadete Açıldı

Hatay'da 118. Cami: Gazze Şehitleri Camii İbadete Açıldı

Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmaları kapsamında inşa edilen 118'inci cami olan Gazze Şehitleri Camii, Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde düzenlenen törenle ibadete açıldı. Açılışa Vali Mustafa Masatlı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Deprem sonrası yeniden inşa seferberliği

Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da geniş çaplı yıkıma yol açmış, yüzlerce bina zarar görmüştü. Hatay Valiliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde, depremde kullanılamaz hale gelen camilerin yerine yenilerinin inşası ve ihtiyaç duyulan mahallelerde cami yapımı için hızlı bir çalışma başlatıldı. Kentte bugüne kadar inşası tamamlanan 118 cami, 48 kuran kursu ve 12 Diyanet Gençlik Merkezi hizmete açılırken, 50 camide ise imar ve inşa çalışmaları sürüyor.

Vali Masatlı'nın açıklamaları

Vali Mustafa Masatlı, depremde dini tesislerin ağır zarar gördüğünü belirterek, “Asrın felaketinde dini tesislerimiz ve ibadethanelerimizde çok ciddi derecede hasar aldı. Depremde 384 camimiz maalesef kullanılamaz hale geldi. O gün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve başkanlığında dünyanın afet sonrası bu zamana kadarki en büyük imar ve inşa çalışmaları başlatıldı. Bu seferberlik çerçevesinde tabii ki dini tesislerimizin de yeniden yapılması ve onun da yanında tüm şehrimizin her tarafında ihtiyaç duyulan ibadethane yeniden inşa edilmesiyle ilgili de ciddi bir seferberlik başladı. Şu ana kadar 118 yeni camimizi hizmete almış olduk. Bunun yanında 48 yeni kuran kursumuzu ve 12 Diyanet Gençlik Merkezimizi hizmete aldık. Bugün itibariyle 50 inşaatı devam eden dini tesisimiz var” dedi.

Caminin adı ve mesajı

Vali Masatlı, caminin Gazze Şehitleri Camii adını taşıdığını belirterek, “Bugün de Gazze Şehitleri Cami olan camimizi hizmete almış olduk. Tabii Gazze’de bir insanlık dramı yaşanıyor. Orada çocuk, kadın, kız, yaşlı demeden maalesef büyük bir katliam var. Bizler de hem Gazze’yle ilgili duruşumuzu ortaya koymak, diğer taraftan bir gönül köprüsü oluşturmak ve dua rabıtası oluşturmak için camimizin ismini de Gazze Şehitler Camii olarak belirledik. Burada aynı zamanda bizler kim olursa olsun bizim zulme karşı nasıl bir yaklaşım sergilediğimizde ortaya koymaya çalışıyoruz. Burası da inşallah dualarla kurulan gönül köprüleriyle birlikte Gazze’deki insanlarımıza manevi bir destek olacaktır. Depremin ilk gününden beri her zaman yanımızda olan millet devlet dayanışmasının en önemli örneğini gösteren hayırsever vatandaşlarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Bu camimizin başta Antakya’mız olmak üzere Hatay’ımıza ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Gazze Şehitleri Camii'nin açılışı, deprem sonrası yürütülen geniş kapsamlı imar ve inşa çalışmalarının simgesel adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

HATAY’DA DEPREM SONRASI İNŞA EDİLEN 118’İNCİ CAMİ OLAN ‘GAZZE ŞEHİTLERİ CAMİİ’ VALİ MUSTAFA...

HATAY’DA DEPREM SONRASI İNŞA EDİLEN 118’İNCİ CAMİ OLAN ‘GAZZE ŞEHİTLERİ CAMİİ’ VALİ MUSTAFA MASATLI’NIN KATILIMIYLA İBADETE AÇILDI.

HATAY’DA DEPREM SONRASI İNŞA EDİLEN 118’İNCİ CAMİ OLAN ‘GAZZE ŞEHİTLERİ CAMİİ’ VALİ MUSTAFA...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rahim Ağzı Kanseri: HPV, Aşı ve 30-65 Yaş Tarama Uyarısı
2
Kayseri'de Kar 50 cm'yi Aştı: Develi'de Ahır Çatısı Çöktü
3
Bayburt'ta Eğitim Masaya Yatırıldı: EDEP 2026 Ocak Toplantısı
4
Karabük’te Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi Tamamlandı
5
DSİ 22. Bölge’de Makineli Çalışmalar ve 2026 Planlaması Ele Alındı
6
Bayındır Çiçekçiliğine Avrupa'dan İlgi: İtalya ve İspanya'dan 50 Öğrenci
7
Kocaeli Bilim Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Coşkusu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları