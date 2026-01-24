Muratpaşa'da Kadın Kooperatifleri Kazanca Dönüştü: Bin 972 Ürün, 372 bin 503 lira

Kooperatif ürünleriyle ekonomik güçlenme

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi tarafından kadın emeğini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, 2025 yılının Aralık ayında bin 972 ürün satışıyla kadın kooperatiflerine toplam 372 bin 503 lira gelir kazandırdı.

El emeği ürünleri ekonomik değere dönüştürmeyi hedefleyen mağaza, Eylül 2022'de Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda hizmete açıldı. Proje başlangıçta 20 kadın kooperatifi ile yola çıktı; bugün raflarda 41 kooperatif'in ürünleri tüketiciyle buluşuyor.

Konsinye model ve ürün çeşitliliği

Mağazada konsinye satış modeli uygulanıyor. Her kooperatife ayrı raf tahsis ediliyor ve ürünler doğrudan üretici kooperatifin belirlediği fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu sayede kadın üreticiler, aracı olmadan doğrudan kazanç elde ediyor.

Raflarda erişteden reçele, pekmezden sirkeye, tarhanadan coğrafi işaretli Tavşan Yüreği zeytine kadar birçok doğal ürün ile el emeği hediyelik eşyalar yerini alıyor.

