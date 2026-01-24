Sömestir Coşkusu: Arnavutköy Çocuk Festivali Başladı

Arnavutköy Çocuk Festivali, 22-25 Ocak arasında Nuri Pakdil'de ücretsiz etkinliklerle sömestir coşkusu sunuyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 12:33
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 12:36
Sömestir Coşkusu: Arnavutköy Çocuk Festivali Başladı

Sömestir Coşkusu Arnavutköy’de Başladı: Arnavutköy Çocuk Festivali

Arnavutköy Belediyesi tarafından sömestir tatiline özel düzenlenen Arnavutköy Çocuk Festivali, 22 Ocak itibarıyla Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi’nde başladı. Dört gün sürecek festival, çocukları tiyatrodan sahne gösterilerine, masal dinletilerinden oyun alanlarına uzanan zengin bir programla buluşturuyor.

Renkli Açılış ve Yoğun İlgi

Festivalin ilk gününde alana gelen çocuklar ve aileler, salon programları ile ortak alanlardaki etkinliklere yoğun ilgi gösterdi. Gün boyu süren aktiviteler, alanda hareketli ve neşeli bir atmosfer oluşturdu.

Programda Neler Var?

Program kapsamında Karagöz ve Hacivat gölge oyunu, çocuk tiyatroları, masal dinletileri, çocuk konserleri, sahne yarışmaları ve film gösterimleri yer alıyor. Bubble Show, müzikli sahne performansları ve interaktif gösteriler, çocukların en çok ilgi gösterdiği etkinlikler arasında bulunuyor. Salonlarda ve ortak alanlarda gerçekleşen gösteriler farklı yaş gruplarına hitap ediyor.

Katılım ve Etkinlik Yapısı

Festivalde düzenlenen sahne gösterileri, halk oyunları ve geleneksel performanslarla çocukların etkinliklere aktif katılımı sağlanıyor. Masal dinletileri ve tiyatro oyunlarıyla hayal gücü desteklenirken, sahne yarışmaları ve müzikli etkinliklerle eğlenceli anlar yaşanıyor. Çocuklar hem izleyici hem de katılımcı olarak programın bir parçası oluyor.

Saatler ve Ücret

Her gün 11.00-19.00 saatleri arasında düzenlenen festival, katılımcılar için ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Aileler çocuklarıyla birlikte etkinlik alanında vakit geçirirken, sömestir dönemi kültürel ve sanatsal bir renkle buluşuyor.

Arnavutköy Çocuk Festivali, zengin içeriği ve renkli etkinlikleriyle 25 Ocak tarihine kadar Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi’nde devam edecek.

