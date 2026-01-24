Bakan Uraloğlu: Aydın’a 24 Yılda 110,8 Milyar Liralık Yatırım

Yatırımlar ve devam eden projeler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlık tarafından Aydın’a AK Parti iktidarında toplam 110,8 milyar liralık yatırım yapıldığını açıkladı.

Bu açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla saat 13.30’da Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek toplu açılış ve temel atma töreni öncesinde gündeme geldi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti iktidarında geçen 24 yıllık süre içerisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Aydın’a yapılan yatırımları özetledi.

Bakanlığın verilerine göre son 24 yılda Aydın’da bugüne kadar 379 kilometre bölünmüş yol hayata geçirilirken, 7 bin 362 kilometrelik fiber ağ altyapısı kuruldu.

Aydın-Denizli Otoyolu ise bölgenin trafik yükünü azaltarak ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getiren önemli projeler arasında gösterildi.

Kent genelinde devam eden önemli projeler arasında Aydın Şehir Hastanesi Yolu, Selçuk-Ortaklar-Aydın Yolu, Söke-Kaçarlı Yolu, Selçuk-Kuşadası-Davutlar Yolu, Labranda-Karpuzlu Yolu, İzmir-Aydın Otoyolu ve Aydın Çevre Yolu üstyapı onarımı yer alıyor.

Ek olarak, Aydın-(Aydın-Muğla) il sınırı BSK onarımı, Söke-Novada farklı seviyeli kavşağı ve İncirliova-Aydın-Köşk Banliyö İşletmeciliği 1. etap projesinin de sürdüğü bildirildi.

