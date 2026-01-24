Kayseri'de 333 kırsal mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar ve tipide kapanan 333 kırsal mahalle yolunu 24 saatlik çalışmalarla, 421 personel ve 156 araçla yeniden ulaşıma açtı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 12:26
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 12:26
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, etkili kar yağışı ve tipinin ardından gece gündüz süren çalışmalarla 333 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtı. Ekipler, 24 saat esasına göre görev yaparak kapalı yol bırakmadı.

Çalışmanın kapsamı

Toplam 12 ilçede gerçekleştirilen müdahaleler sonucunda; Bünyan’da 28, Develi’de 16, Felahiye’de 8, Kocasinan’da 24, Özvatan’da 3, Pınarbaşı’da 148, Sarıoğlan’da 13, Sarız’da 37, Talas’ta 7, Tomarza’da 22, Yahyalı’da 24 ve Yeşilhisar’da 3 olmak üzere toplam 333 kırsal mahalle yolu, yaklaşık 2 bin 672 kilometrelik yol ağında yeniden ulaşıma açıldı.

Ekipler ve müdahale

421 personel ve 156 araç ile sahada görev yapan ekipler; Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda 148 personel ve 85 araç ile kırsalda, Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde ise 201 personel ve 71 araç ile kent merkezinde ana arterlerde kar küreme, yol açma ve genişletme çalışmalarını sürdürdü.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de 72 personel ile yaya yolları, kaldırımlar, üst geçitler ve kamusal alanlarda kar temizliği ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Yetkililer, bölgesel kar ve tipinin etkisini sürdürmesi nedeniyle yol durumlarının anlık olarak değişebileceğini, yüksek rakımlı ve ulaşımı zor bölgelerin öncelikli olarak ele alındığını vurguladı.

Kırsal ekiplerin zamanında müdahalesiyle Yahyalı ilçesinde tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 1 ambulans ve 16 araç kurtarılarak güvenli bölgelere ulaştırıldı; olası olumsuzlukların önüne geçildi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda sürdürülen çalışmalar, kış şartlarının etkisini sürdürdüğü günlerde de vatandaşların günlük yaşamının aksamaması ve ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla kararlılıkla devam edecek.

