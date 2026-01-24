Kar Engel Tanımadı: 7 Yaşındaki Sinan Patnos'ta Hastaneye Ulaştırıldı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yoğun kar yağışına rağmen, beyin tümörü tedavisi gören 7 yaşındaki Sinan ambulansla Patnos Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 12:24
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 12:31
Kar Engel Tanımadı: 7 Yaşındaki Sinan Patnos'ta Hastaneye Ulaştırıldı

Kar Engel Tanımadı: 7 Yaşındaki Sinan Patnos'ta Hastaneye Ulaştırıldı

Yoğun kar yağışına rağmen ekipler ve köylüler iş birliğiyle müdahale etti

Ağrı’nın Patnos ilçesindeki Kucak Köyünde yaşayan 7 yaşındaki Sinan Sever, beyin tümörü nedeniyle cihaza bağlı tedavi görüyordu. Durumunun ağırlaşması üzerine ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti.

İhbarı alan 112 Acil Sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı ve kapanan yollar nedeniyle Patnos İlçe Özel İdare ekipleri ile koordinasyon sağladı. Ekipler, karla kaplı ve yer yer buzlanan yolları aşarak köye ulaştı.

Köy içinde kara saplanan ambulans, bölge sakinlerinin de desteğiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Zorlu kış koşullarına rağmen sağlık personeli ve köylülerin dayanışması sonucu Sinan Sever güvenli şekilde ambulansa alındı ve Patnos Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Zamanında yapılan müdahale sayesinde küçük Sinan hastaneye ulaştırıldı. Olay, zorlu hava şartlarında ekiplerin fedakârlığını ve vatandaşlarla kurulan iş birliğinin önemini bir kez daha gösterdi.

Aile, 112 Acil Sağlık ekipleri, Patnos İlçe Özel İdare ekipleri ve yardıma koşan köy sakinlerine teşekkür etti.

AĞRI’NIN PATNOS İLÇESİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞINA RAĞMEN 7 YAŞINDAKİ SİNAN SEVER İÇİN ZAMANLA...

AĞRI’NIN PATNOS İLÇESİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞINA RAĞMEN 7 YAŞINDAKİ SİNAN SEVER İÇİN ZAMANLA YARIŞILDI.

AĞRI’NIN PATNOS İLÇESİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞINA RAĞMEN 7 YAŞINDAKİ SİNAN SEVER İÇİN ZAMANLA...

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Koyunlar Meralara Döndü: Çobanlar Bayrama Hazırlanıyor
2
Doç. Dr. İrfan Koca: Migren Tedavisinde Nöralterapi, Akupunktur ve Botoks Etkili
3
Pakize Nursaçan Vefat Etti: Necmettin Nursaçan Cenaze Namazını Kıldırdı
4
Erdoğan Aydın'da: Toplu Açılış Öncesi Vatandaşlar Atatürk Kent Meydanı'na Alınmaya Başlandı
5
Erciyes Kayak Merkezi'ne Ziyaretçi Akını
6
Sömestir Coşkusu: Arnavutköy Çocuk Festivali Başladı
7
Kayseri'de 333 kırsal mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları