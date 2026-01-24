Kar Engel Tanımadı: 7 Yaşındaki Sinan Patnos'ta Hastaneye Ulaştırıldı

Yoğun kar yağışına rağmen ekipler ve köylüler iş birliğiyle müdahale etti

Ağrı’nın Patnos ilçesindeki Kucak Köyünde yaşayan 7 yaşındaki Sinan Sever, beyin tümörü nedeniyle cihaza bağlı tedavi görüyordu. Durumunun ağırlaşması üzerine ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti.

İhbarı alan 112 Acil Sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı ve kapanan yollar nedeniyle Patnos İlçe Özel İdare ekipleri ile koordinasyon sağladı. Ekipler, karla kaplı ve yer yer buzlanan yolları aşarak köye ulaştı.

Köy içinde kara saplanan ambulans, bölge sakinlerinin de desteğiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Zorlu kış koşullarına rağmen sağlık personeli ve köylülerin dayanışması sonucu Sinan Sever güvenli şekilde ambulansa alındı ve Patnos Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Zamanında yapılan müdahale sayesinde küçük Sinan hastaneye ulaştırıldı. Olay, zorlu hava şartlarında ekiplerin fedakârlığını ve vatandaşlarla kurulan iş birliğinin önemini bir kez daha gösterdi.

Aile, 112 Acil Sağlık ekipleri, Patnos İlçe Özel İdare ekipleri ve yardıma koşan köy sakinlerine teşekkür etti.

