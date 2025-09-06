DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.539.974,51 1,17%

Hatay'da 16 bin 993 deprem konutu ile 1355 iş yerinin hak sahipleri belirlendi

Hatay'da 6 Şubat 2023 depremlerine ilişkin 16 bin 993 konut ve 1355 iş yerinin hak sahipleri belirlendi; anahtar teslimleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 19:38
Hatay'da 16 bin 993 deprem konutu ile 1355 iş yerinin hak sahipleri belirlendi

Hatay'da 16 bin 993 deprem konutu ile 1355 iş yerinin hak sahipleri belirlendi

Tören, kura ve anahtar teslimleri

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 16 bin 993 deprem konutu ile 1355 iş yerinin hak sahipleri belirlendi.

Malatya'da 300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne iştirak eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'ndeki programa canlı bağlantıyla katıldı.

Törende; Vali Mustafa Masatlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu, TOKİ Daire Başkanı Emrah Bıyıkoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri ile kurada adı çıkan bazı hak sahiplerine anahtarlar teslim edildi.

Kentteki törenle, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için yapılan 16 bin 993 deprem konutu ile 1355 iş yerinin hak sahibi belirlendi.

Vali Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Asırların felaketinden asırların ihya, inşa operasyonunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında ve liderliğinde bir seferberlik ruhuyla devam ettiğini" söyledi.

Masatlı, bugün de 8'inci kuranın çekildiğini anımsatarak, "Anahtarları hak sahiplerine teslim etmeye başladık. Bizim bugün 18 bin 348 bağımsız bölümün hak sahipleri belli oldu. Toplamda da şu ana kadar 86 bin 754 vatandaşımıza biz bu manada hak sahipliğini belirlemiş olduk. İnşallah bundan sonra da diğer kuralarda da çalışmalarımıza ve anahtar teslimlerimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Masatlı, Hatay'da konut yapımlarının yanı sıra eğitim, sağlık, altyapı gibi önemli projelerin de devam ettiğini vurgulayarak, kentin deprem öncesine göre daha iyi olması için çalışmaların büyük bir hızla sürdüğünü kaydetti.

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 16 bin 993 deprem...

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 16 bin 993 deprem konutu ile 1355 iş yerinin daha hak sahipleri belirlendi.

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 16 bin 993 deprem...

İLGİLİ HABERLER

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Yaya Kazası: Arzu Aksakallı Öldü, Sürücü Tutuklandı
2
Cho Hyun Washington'a Gidebilir: Georgia'daki ICE Baskını ve Gözaltılar
3
Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi
4
Samsun Bafra'da KADES Üzerinden Yalan İhbarda Bulunan Kadına Yasal İşlem
5
Pakistan'tan İsrail'in Gazze Sürgün Açıklamalarına Sert Tepki
6
Erzurum'da Trafik Kazası: Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü, Sürücü Gözaltında
7
Arnavutköy'de Silahla Yaralanma: Ömerli Mahallesi'nde Şahıs Hastaneye Kaldırıldı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı