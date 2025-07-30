Hatay'da 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 1 Kaçakçı Tutuklandı

Hatay'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Hatay'da, yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan toplam 24 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Bu operasyon sırasında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 zanlı da tutuklandı.

Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında Antakya ilçesi, Akasya Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri bir operasyonda, bir minibüsten deprem hasarlı bir eve düzensiz göçmenlerin indirildiğini tespit etti.

Araçta bulunan 24 yabancı uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiklerini belirleyen ekipler, A.T. isimli şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı.

Sınır Dışı İşlemleri Başlatıldı

Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 24 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı.