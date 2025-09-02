DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,93 0,64%
ALTIN
4.619,73 -0,49%
BITCOIN
4.502.496,72 -0,59%

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Hatay'taki 29 taşınmaz için 11 Eylül 2025'te kiralama ihalesi düzenliyor; yıllık 500 bin TL'nin üzerinde kira geliri bekleniyor.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 13:56
Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

Vakıflar Genel Müdürlüğü Hatay'da 29 taşınmazı kiraya veriyor

Vakıf eserlerinin korunması ve topluma kazandırılması misyonuyla faaliyet gösteren Vakıflar Genel Müdürlüğü, Hatay'da bulunan 29 adet taşınmaz için kiralama ihalesi düzenlemeye hazırlanıyor. İhale sonucunda yıllık 500 bin TL'nin üzerinde kira geliri elde edilmesi bekleniyor.

Hatay'ın merkezinden Arsuz'a uzanan ihaleler

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü ilanına göre, Antakya, Altınözü, Belen, Reyhanlı, Samandağ, Yayladağı ve Arsuz ilçelerinde yer alan toplam 29 adet taşınmaz kiraya verilecek. İhale kapsamındaki mülkler arasında tarla, zeytinlik gibi tarımsal alanlar ile işyerleri ve daireler bulunuyor. Özellikle Antakya'daki işyerleri, Reyhanlı'daki daireler ve Arsuz'daki lüks konutlar öne çıkıyor; muhammen bedeller piyasa rayiçlerine göre belirlendi.

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

Kira gelirleri depremin yaralarını saracak

Vakıflar, ihalelerden sağlanacak gelirlerin, depremden etkilenen tarihi yapıların onarımı ve bakımı için kullanılacağını vurguluyor. Kiralama bedelleri, yıllık ortalama TÜFE oranında artırılarak enflasyona karşı korunacak ve sürdürülebilir bir finansman kaynağı oluşturulması hedefleniyor.

İhaleye katılım süreci ve şartları

İhale, 11 Eylül 2025 tarihinde Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin, belirlenen geçici ve ek teminat bedellerini en geç 10 Eylül 2025 tarihine kadar ilgili hesaba yatırmaları gerekiyor. Başvuru için istenen belgeler arasında TC kimlik beyanı, yer gördü belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ve imza sirküleri yer alıyor. İhale sürecine ilişkin detaylı bilgi ve belgeler, Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden temin edilebilecek.

29 taşınmazlık dev portföyün detayları

Antakya ve Altınözü: Bu bölgelerde özellikle tarımsal amaçlı kullanılacak tarla ve zeytinlikler öne çıkıyor.

Reyhanlı ve Belen: Reyhanlı'da yer alan işyerleri ve (1+1) daireler ticari ve konut amaçlı kullanıma uygun. Belen'deki işyeri ve tuvalet gibi küçük metrekareli mülkler farklı yatırımcılara hitap ediyor.

Arsuz: Arsuz'da bulunan 5 adet lüks daire (3+1) en yüksek muhammen bedele sahip mülkler olarak dikkat çekiyor.

İLGİLİ HABERLER

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor
2
Gazze İşgali: İsrail'e Yedek Asker Katılımı Düşük
3
Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi
4
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nı açtı
5
ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği, Samsun Kültür Yolu Festivali'nde Teknolojiyle Buluşuyor
6
George Enescu Festivali'nde İlk Türk Orkestrası: İDSO Romanya Turnesinde
7
Ağrı'da Kaybolan 14 Yaşındaki Yunus Kerici İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter