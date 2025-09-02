Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

Vakıflar Genel Müdürlüğü Hatay'da 29 taşınmazı kiraya veriyor

Vakıf eserlerinin korunması ve topluma kazandırılması misyonuyla faaliyet gösteren Vakıflar Genel Müdürlüğü, Hatay'da bulunan 29 adet taşınmaz için kiralama ihalesi düzenlemeye hazırlanıyor. İhale sonucunda yıllık 500 bin TL'nin üzerinde kira geliri elde edilmesi bekleniyor.

Hatay'ın merkezinden Arsuz'a uzanan ihaleler

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü ilanına göre, Antakya, Altınözü, Belen, Reyhanlı, Samandağ, Yayladağı ve Arsuz ilçelerinde yer alan toplam 29 adet taşınmaz kiraya verilecek. İhale kapsamındaki mülkler arasında tarla, zeytinlik gibi tarımsal alanlar ile işyerleri ve daireler bulunuyor. Özellikle Antakya'daki işyerleri, Reyhanlı'daki daireler ve Arsuz'daki lüks konutlar öne çıkıyor; muhammen bedeller piyasa rayiçlerine göre belirlendi.

Kira gelirleri depremin yaralarını saracak

Vakıflar, ihalelerden sağlanacak gelirlerin, depremden etkilenen tarihi yapıların onarımı ve bakımı için kullanılacağını vurguluyor. Kiralama bedelleri, yıllık ortalama TÜFE oranında artırılarak enflasyona karşı korunacak ve sürdürülebilir bir finansman kaynağı oluşturulması hedefleniyor.

İhaleye katılım süreci ve şartları

İhale, 11 Eylül 2025 tarihinde Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin, belirlenen geçici ve ek teminat bedellerini en geç 10 Eylül 2025 tarihine kadar ilgili hesaba yatırmaları gerekiyor. Başvuru için istenen belgeler arasında TC kimlik beyanı, yer gördü belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ve imza sirküleri yer alıyor. İhale sürecine ilişkin detaylı bilgi ve belgeler, Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden temin edilebilecek.

29 taşınmazlık dev portföyün detayları

Antakya ve Altınözü: Bu bölgelerde özellikle tarımsal amaçlı kullanılacak tarla ve zeytinlikler öne çıkıyor.

Reyhanlı ve Belen: Reyhanlı'da yer alan işyerleri ve (1+1) daireler ticari ve konut amaçlı kullanıma uygun. Belen'deki işyeri ve tuvalet gibi küçük metrekareli mülkler farklı yatırımcılara hitap ediyor.

Arsuz: Arsuz'da bulunan 5 adet lüks daire (3+1) en yüksek muhammen bedele sahip mülkler olarak dikkat çekiyor.