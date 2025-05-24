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Hatay'da 3 Yaşındaki Çocuk Sulama Kanalında Hayatını Kaybetti

Hatay'da 3 yaşındaki Salim Aslan, sulama kanalında ölü bulundu. Ailesi kaybolmasının ardından arama çalışmaları başlattı.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 15:22
Hatay'da 3 Yaşındaki Çocuk Sulama Kanalında Hayatını Kaybetti

3 Yaşındaki Çocuk Sulama Kanalında Bulundu

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Kuşalanı Mahallesi'nde, 3 yaşındaki Salim Aslan, evinin önünde oyun oynarken kayboldu. Ailesi, çocuğun uzun süre geri dönmemesi üzerine arama çalışmaları başlattı.

Çocuğun kaybolmasının ardından yapılan aramalar neticesinde, Salim Aslan'ın evine yaklaşık 100 metre uzaklıktaki sulama kanalında hareketsiz olarak bulunduğu belirlendi. Ailesi, hemen hastaneye kaldırdı ancak çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma süreci devam etmektedir.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 3 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 3 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu.

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