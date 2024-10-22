Hatay'da 40 Camii Açıldı

Hatay'da Camiler Açıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay’da yapımı tamamlanan 40 caminin toplu açılış törenine katıldı. Açılışın yapıldığı yer Yahyalılı Mustafa Koyuncu Camisi oldu.

Yıkılan Camilerin Yeniden İnşası

Erbaş, toplu açılışta yaptığı konuşmada, Yasin Suresi’ni okurken gözünün önüne gelen bu şehirde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Depremin ilk günlerinde birçok caminin yıkıldığını ve minarelerin devrildiğini belirtti. “Burada Antakya’da, bir vatandaşımız balkonuna çıkarak ezan okudu, o an bir şehrin ezana duyduğu ihtiyacı daha iyi anladık.” dedi.

Cami ve İbadetler

Erbaş, önceki gün Kahramanmaraş’ta açılışını yaptığı 51 caminin ardından burada da 40 cami açtıklarını hatırlatarak, emeği geçenlere dua etti. Devletin gücünden bahseden Erbaş, her alanda inşaların yapıldığını kaydetti. “Allah’a ne kadar şükretsek azdır, bu kadar büyük bir afeti hep birlikte yaşadık. Ancak milletimizin gücüyle kısa sürede burada bir aşama kat ettik.” diye konuştu.

Manevi Destek Faaliyetleri

Erbaş, depremin hemen ardından Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 4.500 hocası ile bölgede cenaze hizmetlerinde bulunduğunu söyledi. “Bir hafta içerisinde 53 bin cenaze işlemleri yapıldı. Ayrıca, ‘manevi ilk yardım’ projesi çerçevesinde de 15 bin hocamız bölgeye sevk edildi.” ifadelerini kullandı.

Camilerin Önemi

Camilerin iç yapısının da önemli olduğunu vurgulayan Erbaş, “Camilerimiz sadece ibadet yeri değil, medeniyet merkezlerimizdir. Camisiz mahalle bir Müslüman için ıssız bir yer sayılır.” dedi.

Vali ve Müftüden Açıklamalar

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, devlet ve hayırseverlerin katkılarıyla yapılan camilerin hayırlı olmasını dileyerek, deprem sonrası ibadet yerlerinin yeniden inşası için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. İl Müftüsü Mevlüt Topçu ise milletin gücü ve devlet desteğiyle felaketin üstesinden gelindiğini açıkladı.

Açılış Töreni ve İbadet

Konuşmaların ardından, Erbaş ve beraberindekiler, yapımı tamamlanan 40 caminin açılış kurdelesini keserek, açılışı gerçekleştirdikleri camiler arasında yer alan Yahyalılı Mustafa Koyuncu Camisi'nde öğle namazını kıldılar.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'da yapımı tamamlanan 40 caminin toplu açılış törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'da yapımı tamamlanan 40 caminin toplu açılış törenine katıldı.