Hatay'da 5 Yılda Hayatı Kararan Emrah Köygülü: 'Gençler Alkol İçmesin'

Hatay'da 5 yılda hayatı kararan Emrah Köygülü: 'Gençler alkol içmesin'

Antakya — Bağrıyanık Mahallesi

Asrın felaketinden önce 40 yaşındaki Emrah Köygülü ile 70 yaşındaki annesi Semire Köygülü, Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi'nde ikamet ediyordu. Deprem sonrası annesiyle birlikte geçici şekilde yaşamını sürdüren Emrah'ın hayatını karartan unsur, 5 yıl önce başlayan alkol kullanımı oldu.

Bağımlılık süreci ve sağlık sorunları

Emrah, sorunlarını unutmak için alkole başladığını ve kısa sürede bağımlı hale geldiğini aktarıyor. Kendi ifadeleriyle: "Depremden önce Bağrıyanık Mahallesi’nde oturuyordum. Ben 40 yaşındayım annemde 70 yaşında, ikimizinde psikolojik sorunları var. Bir işte çalışmıyorum. Ablam İsviçre’de yaşıyor. O bize para gönderiyor. Bizim psikolojik sıkıntılarımız var ve onları atlatmak istiyoruz. İçimdeki sıkıntılar anlatılamayacak kadar var. Köprübaşında bir kafede yarı zamanlı çalışıyordum. Benim 5 yıl önce başlayan alkol bağımlılığım var. 5 yıldır yüksek derece alkol kullanmaya başladım. Günde ne kadar elime alkol geçerse kullanıyorum. Alkol kullandığımda: sabah uyandığımda ağız kuruluğu, sinüzit ve psikolojik sıkıntılara neden oluyor. Psikolojik sorunlarımı götürecek diye içmiştim. Alkol önce bir zevkle başladı ama şimdi zevk vermiyor, su gibi ihtiyaca döndü. Alkolün gerçekten zararlarını tattım. Alkol kullanmasaydım yine bu duruma düşerdim. Bende tembellik var, azim yok. Aileden gelen zayıflığım var. Alkol alacak parayı: annemden, yurtdışındaki ablamdan ve eş dosttan alıyorum. Günde 2 ila 3 şişe kullanıyorum. Annem ve benim psikolojik sorunlarımızı çözülmesini istiyoruz. Yetkililerin yardımıyla alkol bağımlılığından kurtulmak ve tedavi olmak istiyorum. Güzel bir yaşam ve sıkıntılardan kurtulmak istiyorum. Gençlerin alkol kullanmamalarını tavsiye ederim. Alkolün hiçbir faydası yok. Yetkililerimizden bu konuda yardımcı olmalarını bekliyorum"

Günde 2 ila 3 şişe tükettiğini belirten Emrah, alkolü annesinden, yurtdışındaki ablasından ve eş-dosttan temin ettiğini söylüyor. Alkolün fiziksel ve psikolojik etkilerini yaşadığını ifade eden Emrah, sabahları ağız kuruluğu ve sinüzit gibi sorunlar yaşadığını aktarıyor.

Çağrı: Tedavi ve gençlere uyarı

Emrah ve annesi Semire Köygülü, yetkililerden destek bekliyor; Emrah, alkol bağımlılığından kurtulup tedavi olmak ve yeniden hayata tutunmak istediğini vurguluyor. Gençlere kesin tavsiyesi ise alkol kullanmamaları yönünde; Emrah, "Alkolün hiçbir faydası yok" diyerek uyarıda bulundu ve yardım çağrısını yineledi.

EMRAH KÖYGÜLÜ VE ANNESİ SEMİRE KÖYGÜLÜ