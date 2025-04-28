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Hatay'da 6 Yaşındaki Kız Çocuğu İnşaat Demiriyle Yaralandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde düşen 6 yaşındaki D.A, beline saplanan inşaat demiriyle hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 23:19
Hatay'da 6 Yaşındaki Kız Çocuğu İnşaat Demiriyle Yaralandı

Hatay Antakya'da Korkutan Kaza

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, beline inşaat demiri saplanan 6 yaşındaki kız çocuğu, D.A, hastaneye kaldırıldı. Olay, dengesini kaybederek düşen çocuğun vahim durumu nedeniyle acil müdahale gerektirdi.

Düşme Anı ve Yaralanma

Yabancı uyruklu D.A'nın, düştüğü sırada beline saplanan demirin yarattığı hasar hemen fark edildi. Olay yerinde bulunanlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Hastaneye Sevk ve Tedavi Süreci

Olay yerine gelen acil sağlık ekibi, D.A'yı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Çocuğun beline saplanan demir, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Hastanedeki tedavisi devam eden D.A'nın sağlık durumu ile ilgili güncel bilgiler henüz paylaşılmadı. Olayın tam nedeni ve ayrıntıları hakkında yapılan araştırmalar sürüyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde beline inşaat demiri saplanan 6 yaşındaki kız çocuğu hastaneye...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde beline inşaat demiri saplanan 6 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

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