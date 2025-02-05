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Hatay'da Afetlere Dayanıklılık Çalıştayı Düzenlendi

Hatay'da düzenlenen çalıştayda, depreme dirençli şehirlerin oluşturulması ve afet yönetimi konuları ele alındı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 13:57
Hatay'da Afetlere Dayanıklılık Çalıştayı Düzenlendi

Hatay'da Afetlere Dirençli Şehirler İçin Çalıştay

Hatay'da, 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerin ardından toplumun dayanıklılığını artırmak amacıyla "6 Şubat 2023 Asrın Felaketinden Asrın Birlikteliğine: Afetlere Karşı Toplumsal Dayanıklılık Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştay, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Atatürk Konferans Salonu'nda, akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalıştay İle Toplumsal Dayanıklılık Artırılıyor

Toplantıda, depremlerden etkilenen 11 ildeki enkaz alanları ve arama kurtarma çalışmalarına dair sinevizyon gösterimi yapıldı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, konuşmasında, hayatını kaybedenler için rahmet dileyerek; depremler sonrası gerçekleştirilen iyileştirme operasyonlarına dikkat çekti.

Masatlı, "Geçmişte yaşadığımız doğal afetler bize hazırlıklı olmanın önemini her defasında göstermiştir. Afet yönetimi ve önleyici tedbirler konusunda bilimsel veriler ışığında ortak stratejiler geliştirmek kaçınılmazdır," dedi.

Afetlere Karşı Dirençli Olmak İçin İşbirliği

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, şehirlerin afetlere karşı dirençli hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Tatar, "Bu konuda hem devletimizin hem de milletimizin büyük bir iradesi var," şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, çalıştayın önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, "Belediye olarak her zaman hazırız. İmar planlarımıza bilimsel verileri dahil etmeliyiz," dedi. HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren ise geleceğe daha güçlü adımlar atacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından, akademisyenler şehirlerin depreme dirençli hale getirilmesi, afet ve kriz yönetimi konularında sunumlar gerçekleştirerek katılımcılara bilgiler sundu.

Hatay'da akademisyenlerin katılımıyla "6 Şubat 2023 Asrın Felaketinden Asrın Birlikteliğine:...

Hatay'da akademisyenlerin katılımıyla "6 Şubat 2023 Asrın Felaketinden Asrın Birlikteliğine: Afetlere Karşı Toplumsal Dayanıklılık Çalıştayı" düzenlendi. Programa, Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sağ 3), Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntür (sol 2), Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren (sağ 2) ve AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar (sağda) katıldı.

Hatay'da akademisyenlerin katılımıyla "6 Şubat 2023 Asrın Felaketinden Asrın Birlikteliğine:...

Hatay'da akademisyenlerin katılımıyla "6 Şubat 2023 Asrın Felaketinden Asrın Birlikteliğine: Afetlere Karşı Toplumsal Dayanıklılık Çalıştayı" düzenlendi. Programa, Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sağ 3), Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntür (sol 2), Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren (sağ 2) ve AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar (sağda) katıldı.

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