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Hatay'da Aile Hekimliği krizi! Sadece bir hekim başvurdu...

6 Şubat Kahramanmaraş depreminden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da, sağlık hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar sürüyor. 26 boş aile hekimliği birimi için yapılan ek yerleştirme kurasına sadece bir hekim başvurdu.

Yayın Tarihi: 04.07.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 15:05
Hatay'da Aile Hekimliği krizi! Sadece bir hekim başvurdu...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde büyük hasar gören Hatay, aradan geçen zamana rağmen toparlanma sürecinde yeterli adımların atılmaması nedeniyle sağlık hizmetlerinde ciddi problemler yaşıyor. Hatay'da 26 boş birim için yapılan aile hekimliği ek yerleştirme kurasında sadece bir hekim başvuruda bulundu. Bu durum, bölgedeki sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor.

 Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, Hatay'da 26 boş aile hekimliği birimi için yapılan ek yerleştirme kurasına sadece bir hekim başvurduğunu belirterek, bölgedeki sağlık çalışanlarının zor koşullar altında çalıştığını ve şartların düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

Acil İyileştirme Şart

Dr. Kandemir, deprem sonrası bölgede çalışan aile hekimlerinin ve sağlık çalışanlarının mağduriyetlerini dile getirerek, yeni Sağlık Bakanı'na çağrıda bulundu. Sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği için acil iyileştirme ve teşviklerin yapılmasının şart olduğunu, aksi takdirde sağlık hizmetlerinde daha büyük sorunlar yaşanacağını ifade etti.

Dr. Kandemir, başvuru yapılmayan 25 birim nedeniyle bölgedeki aile hekimliğinin cazibesini yitirdiğini ve depremin etkilerinin hala sürdüğünü belirtti.

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