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Hatay'da Altyapı Çalışmalarında Facia: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Antakya ilçesinde gerçekleşen göçükte 2 işçi yaşamını yitirdi. Olayın detayları burada.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 14:20
Hatay'da Altyapı Çalışmalarında Facia: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Hatay'da Altyapı Çalışmalarında İki İşçi Hayatını Kaybetti

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen bir göçük, iki işçinin yaşamını yitirmesi ile sonuçlandı. Olay, Dikmece Mahallesi'nde atık su altyapısı çalışmaları esnasında oluştu.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçiler Hüseyin Yünüs ve Mehmet Ali Aksoy, kurtarma ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçilerin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığı bilgisi alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi yaşamını yitirdi.

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