Hatay'da Aynı Sokakta Üç Trafik Kazası Kamere Gözüyle Kaydedildi

Hatay'da Üç Ayrı Kaza Aynı Sokakta Gerçekleşti

Hatay'ın İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi 219 Sokak'ta, farklı tarihlerde yaşanan üç trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kazaların Detayları

4 Ocak'ta meydana gelen kazada, park halindeki bir araca çarpan otomobil devrildi. 6 Ocak'ta bir başka kazada, seyir halindeki bir otomobil yine yol kenarında park etmiş bir araca çarparak kaza yaptı. En son yaşanan kaza ise dün akşam saatlerinde gerçekleşti; bu sefer bir otomobille motosiklet çarpıştı.

Kazalarda toplamda 4 kişi hafif yaralandı. Olayın ardından güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği göz önünde bulunduruluyor.