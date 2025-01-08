DOLAR
35,37 -0,08%
EURO
36,57 0,07%
ALTIN
3.015,95 -0,27%
BITCOIN
3.383.712,45 1,09%

Hatay'da Aynı Sokakta Üç Trafik Kazası Kamere Gözüyle Kaydedildi

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki aynı sokakta meydana gelen üç kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 10:11
Hatay'da Aynı Sokakta Üç Trafik Kazası Kamere Gözüyle Kaydedildi

Hatay'da Üç Ayrı Kaza Aynı Sokakta Gerçekleşti

Hatay'ın İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi 219 Sokak'ta, farklı tarihlerde yaşanan üç trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kazaların Detayları

4 Ocak'ta meydana gelen kazada, park halindeki bir araca çarpan otomobil devrildi. 6 Ocak'ta bir başka kazada, seyir halindeki bir otomobil yine yol kenarında park etmiş bir araca çarparak kaza yaptı. En son yaşanan kaza ise dün akşam saatlerinde gerçekleşti; bu sefer bir otomobille motosiklet çarpıştı.

Kazalarda toplamda 4 kişi hafif yaralandı. Olayın ardından güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği göz önünde bulunduruluyor.

İLGİLİ HABERLER

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rusya'nın Engels ve Saratov Bölgelerine İHA Saldırısı: Sanayi Bölgesi Zarar Gördü
2
Rottnest Adası Açıklarında Deniz Uçağı Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı
3
İstanbul-Hakkari Bilim Olimpiyatları'nın İkinci Aşaması Tamamlandı
4
KDK, Engelli Başvurularını Hızlandırmak İçin Çalışmalarını Sürdürüyor
5
İtalya'nın Belcastro Köyü'nde Hasta Olmak Yasaklandı
6
Bakan Ersoy, 11. Necip Fazıl Ödülleri'nde Sanat ve Sanatçının Önemi Üzerine Konuştu
7
Bursa'da Tek Katlı Evde Yangın Kontrol Altına Alındı

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı