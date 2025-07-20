Hatay'da Ayşe Tokyaz İçin Adalet Yürüyüşü Düzenlendi

Hatay'da Ayşe Tokyaz İçin Adalet Yürüyüşü

İstanbul'da trajik bir şekilde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz için memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirildi. Tokyaz'ın öldürülmesine duyulan tepkiyi göstermek amacıyla bir araya gelen grup, Reyhanlı Belediyesi önünden 11 Mayıs Şehitler Anıtı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşte Duygusal Anlar

Etkinlik sırasında katılımcılar, "Ayşe Tokyaz için adalet" yazılı pankartlar taşıyarak slogan attı. Yürüyüşün ardından, grup Tokyaz'ın Reyhanlı Asri Mezarlığı'ndaki mezarını ziyaret etti. Burada karanfil bırakan katılımcılar, dualar ederek Tokyaz'ın ailesine başsağlığı diledi.

Korkunç Olayın Detayları

Geçtiğimiz günlerde, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın cesedi yol kenarındaki bir valizde bulunmuştu. Yapılan araştırmalarda, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K.'nin evine gittiği ve burada öldürüldüğü tespit edildi. Cesedi daha sonra valize konularak Eyüpsultan'da yol kenarına atılmıştı.

Şüpheliler Tutuklandı

Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda, aralarında meslekten ihraç edilen eski polis memuru C.K.'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemleri tamamlanarak tutuklandılar. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda olayla bağlantılı diğer şüphelilere de ulaşılmıştır.

İstanbul'da öldürülen üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz için memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yürüyüş düzenlendi. Etkinliğin ardından grup, Tokyaz'ın Reyhanlı Asri Mezarlığı'ndaki mezarını ziyaret etti. Mezara karanfil bırakıp dua eden katılımcılar, burada Tokyaz'ın ailesine başsağlığı diledi.

İstanbul'da öldürülen üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz için memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yürüyüş düzenlendi. Etkinliğin ardından grup, Tokyaz'ın Reyhanlı Asri Mezarlığı'ndaki mezarını ziyaret etti. Mezara karanfil bırakıp dua eden katılımcılar, burada Tokyaz'ın ailesine başsağlığı diledi.